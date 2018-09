Besparelser på handicapområdet møder kritik: I strid med FN's handicapkonvention

Det har vakt kritik og bekymring, at Norddjurs lægger op til besparelser på psykiatri- og handicapområdet. I de indkomne høringssvar til sparekataloget på voksen- og handicapområdet kan man således læse kritik fra bruger- og pårørenderåd, leder og medarbejderudvalg og faglige organisationer.

Medarbejderrepræsentanterne i områdeudvalget på socialområdet skriver, at de har en »overordnet bekymring for varetagelsen af indsatsen på handicap og psykiatriområdet,« og at de ønsker »at pointere, at det er en borgergruppe der generelt står svagt i den samfundsmæssige kontekst«.

Forslaget om at afskaffe ferieordningen for handicappede på bosteder og muligheden for, at psykisk handicappede på bosteder kan få ledsagelse har vakt særskilt bekymring hos flere. Formanden for handicaprådet Peter Hjulmand mener, at det strider mod gældende lovgivning og FN’s handicapkonvention, som siger, at alle borgere skal have muligheder for deltage aktivt i det sociale og kulturelle liv på lige fod uanset handicap.

Feriepuljen og ledsagelsen af psykisk handicappede er særpuljer, som Norddjurs’ politikere tidligere har prioriteret, og de er således ikke lovbestemte. Men fra det lokale ledelses- og medarbejderudvalg i Myndighed- og Visitationsenheden påpeger man, at afskaffelsen af de tilbud såvel som andre særtilbud kan medføre øget søgning til alternative og lovbestemte tilbud og dermed en øget opgave for sagsbehandlerne. Dét, set i sammenhæng med generelle besparelser på området, harmonerer ikke, konkluderer de.

Lovbestemte rettigheder

Lektor Eva Naur Jensen, der forsker i socialret på juridisk institut på Aarhus Universitet, ser heller ikke noget lovmæssigt galt med de to sidstnævnte besparelser. Også hun tvivler på, om besparelserne vil have en reel effekt.

»Det er ikke sikkert, det er en reel besparelse, for hjælpen til at komme ud i verden og på ferieophold er en ret, de har alligevel. Det, at kommunen har kørt særlige puljer, ser måske budgetteknisk godt ud, men forpligtelsen til at levere ydelsen vil stadig være der,« siger hun og fortæller, at der f.eks. ligger en afgørelse fra Ankestyrelsen om, at kommunen skal give støtte til omkring fem feriedage et andet sted end borgerens hjem.

Problem med udmelding

Problemet opstår, hvis udmeldingen om besparelser betyder, at borgerne tror, de så ikke har ret at komme på ferie eller få ledsagelse ud af huset.

»Måske kommunen skal diskutere med botilbuddet om, hvem der skal betale. Men det skænderi bør borgeren ikke rodes ud i. Udgangspunktet er, at også beboere i botilbud skal kunne komme på ferie. Kommunen skal derfor vurdere den enkeltes konkrete ansøgning om hjælper-timer til ferieformål,« siger Eva Naur Jensen.

»Og man kan ikke afvise den med en generel henvisning til, at den tidligere ’feriepulje’ er sparet væk.«

JP Aarhus ville gerne have spurgt Norddjurs’ velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen ind til detaljer i besparelsesforslagene, men han vil ikke udtale sig, mens kommunalbestyrelsen forhandler.

Forhandlingerne ventes færdige 9. oktober.