Elever skal væk fra trafikeret vej: Nye af- og påstigningszoner oprettet

Fra den 1. oktober skal de elever på Auning Skole, der benytter elevbefordringen, ikke længere sættes af i den såkaldte ”kys og kør”-zone ved skolen, der kan være meget trafikeret, men derimod i nye af- og pålæsningszoner i mere rolige omgivelser et andet sted ved skolen.

Det oplyser Norddjurs Kommune i en pressemeddelelse.

Det er forhåbningen, at de to nye zoner vil aflaste trafikken på Sdr. Fælledvej ved skolen og i ”kys og kør”-zonerne.

De nye zoner skal samtidig skabe sikre og rolige omgivelser for de børn, der benytter elevbefordringen.

De nye af- og pålæsningszoner vil blive etableret i løbet af de kommende uger på Nyvangsvej.

»Jeg er glad for, at Auning Skole og vores chaufførhold har fundet en løsning, så børnene langvejsfra får et fast og trygt bringe-hente-sted uden unødig ventetid. Chaufførerne får samtidig bedre kørselsvilkår, og trængslen bliver mindre på Sdr. Fælledvej, forhåbentlig til glæde for alle børn og forældre,« udtaler formand for børne- og ungeudvalget i Norddjurs Kommune, Mads Nikolajsen.

Også på Auning Skole er der glæde:

»Vi er glade for, at vores elever, som kommer med taxa-bus til skolen, igen får en fast holdeplads. Der er ikke så meget trafik på Nyvangsvej, som i den populære kys-og-kør zone foran skolen på Sdr. Fælledvej, og det er en fordel for flere af vores elever i specialklasserne. Af- og påstigning kan tage lidt længere tid, da eleverne, som skal med taxa-bus, kommer fra forskellige klasser,« lyder det fra afdelingsleder Kasper Bak Sørensen.

JP Aarhus