Danmark og Sverige i konflikt om Kattegat

Det skriver Altinget.

På den ene side står den danske regering og fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V), der siger nej til et svensk ønske om at begrænse fiskeriet kraftigt i områderne.

På den anden side står de svenske myndigheder og en række af nordens store grønne ngo’er. De mener, at områderne – Stora Middelgrund, Röde Bank, Morups bank, Lilla Middelgrund og Fladen – har mere end godt af et fiskeriforbud.



Fredag mødes embedsmænd fra begge sider af sundet for at diskutere, hvor linjen skal lægges. Den danske holdning er klar: Svenskernes nuværende forslag går alt for vidt.

»Den videnskabelige dokumentation skal være i orden, hvis man skal lukke ned for fiskeriet. Mig bekendt har vi endnu ikke set tilstrækkelige begrundelser fra svensk side, som retfærdiggør deres forslag,« siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) til Altinget.



De fire områder ligger i svensk territorialfarvand og er allerede i dag anerkendt som såkaldte Natura 2000-områder – altså særligt beskyttede naturområder i henhold til EU-lovgivningen.



Men da danske kuttere jævnligt stævner fra kaj for at fiske i områderne, har Danmark ifølge EU-ret krav på at gøre indsigelser over for Sverige.

Den danske modvilje får flere ngo’er på begge sider af sundet op i det røde felt.

»Det kan forårsage stor skade, hvis Sverige lytter til danske fiskeri-interesser og går på kompromis med forslaget om at regulere fiskeriet i dele af Kattegat. Det går ikke, at Danmark kommer ind i svensk farvand og gør havmiljøet dårligere,« siger Metta Wiese, havekspert i WWF Sverige, til Altinget.

Hun bakkes op af Enhedslistens miljøordfører, Øjvind Vilsholm:

»Jeg frygter, at regeringen vil lade en ellers god mulighed for at øge biodiversiteten og havbundens vilkår i Kattegat passere.«

Han har efter Altingets henvendelse taget sagen op i Folketinget og bedt fiskeriminister Eva Kjer Hansen forklare den danske modvilje mod svenskernes ønsker.