Efter dødsbrand: Intet overblik over brandsikkerheden på plejehjem

Efter den brand, der kostede tre ældre kvinder livet på et plejehjem i Allingåbro, lægger flere kommuner op til at gennemgå brandsikkerheden på plejehjem.

Men der er ikke noget centralt overblik over brandsikkerheden på plejehjemmene i de østjyske kommuner, viser en rundringning, Århus Stiftstidende har foretaget til Aarhus, Odder, Skanderborg, Favrskov og Djurslands-kommunerne.

Efter branden på Farsøhthus i Allingåbro er det kommet frem, at brandsikkerheden på plejehjemmet var mangelfuld. Der var ikke installeret et automatisk sprinkleranlæg i bygningen, spisekøkkenet var indrettet i flugtvejsgangen, hvilket reducerede flugtvejen, ligesom flugtvejsgangen ikke var opdelt med røgsikre og selvlukkende døre. Kommunen havde tilsyneladende givet plejehjemmet dispensation fra brandsikkerhedsreglerne, fordi det lå ved siden af en brandstation. Lars Møller (S), formand for voksen- og plejeudvalget i Norddjurs Kommune, har efterfølgende erkendt, at dispensationen ikke skulle være givet.

Danske Beredskaber: Vi har brug for handling fra politikerne

Det forlyder nu fra de østjyske kommuner, at de ikke råder over et centralt register med de dispensationer, der er givet fra brandsikkerhedsreglerne på plejehjem og i ældreboliger.

Tre blev dræbt i branden: Dispensation til plejehjem var forkert

Ifølge Århus Stiftstidendes rundringning er de arkiveret lokalt på plejecentrene og er således ikke lige til at finde for brandmyndighederne. Noget, der møder kritik fra beredskabsdirektøren i Østjyllands Brandvæsen:

»Det vil give et overblik, som kan være afgørende ved en brandslukning. Dispensationerne kan få direkte betydning for den måde, som vi arbejder på et skadested. Det oplagte er, at beredskabet som fagmyndighed overtager godkendelser og opbevaring af dispensationer,« siger beredskabsdirektør Lars Hviid til Århus Stiftstidende.