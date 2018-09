Opråb fra 7. klasseelev til politikere i Norddjurs: »Det er ikke rart at tænke på«

»Børn på 13-16 år er ikke små voksne, som nogen lader til at tro. De har ikke behov for studiemiljøer, hvor man kan forvente en vis grad af selvansvar. Tværtimod har de brug for kendte voksne, tryghed, rammer og strukturer omkring dem, så de kan stole på, at deres omgivelser i det mindste er kendte og vante.«

Sådan lyder ét af flere høringssvar på Norddjurs-politikernes plan om en ny skolestruktur.

En større, samlet overbygning i Grenaa med faglig bredde og faglig sparring blandt personalet, et mangfoldigt ungdomsmiljø, en beliggenhed ved UngNorddjurs og nær alle ungdomsuddannelserne kan blive besparelse med kvalitet. Jan Petersen, borgmester, og Mads Nikolajsen, børne- og ungdomsudvalgsformand. En større, samlet overbygning i Grenaa med faglig bredde og faglig sparring blandt personalet, et mangfoldigt ungdomsmiljø, en beliggenhed ved UngNorddjurs og nær alle ungdomsuddannelserne kan blive besparelse med kvalitet.

Kommunen skal spare flere hundrede mio. kr. de kommende år, og som et led i det budget, kommunalbestyrelsen i øjeblikket forhandler om, er der lagt op til den ny skolestruktur, hvor kommunen opdeles i fem distrikter mod nuværende 10, og de ældste elever fra Ørum og Grenaa f.eks. samles i én stor, fælles overbygning i Grenaa.

Stort ungdomsmiljø

De allerede indkomne høringssvar og mundtlige indlæg til det budget-borgermøde, der blev holdt i Ørum, tyder på, at den nye struktur ikke bliver gennemført uden massive protester.

»Jeg synes ikke, det er rart at tænke på« at komme ind et sted med så mange 8. og 9. klasser, som jeg slet ikke kender. Så vil I ikke nok tænke på det, inden I bestemmer det her?« skriver en 7.-klasseelev fra Ørum.



Vestre Skoles elevråd oplister argumenter for skolens overbygning og imod en ren overbygningsskole: »Den nuværende 8. klasse, på det tidspunkt 9. klasse, vil gerne, at de ikke skal bruge deres sidste år på lære en ny klasse at kende.«

»Rådhuset er brændt. Plejehjemmet er brændt. Der er vandskade på Vestre Skole. Og så er ulvene også flyttet ind. Norddjurs befinder sig i en lortesituation« Mange hundrede var mødt op, da der torsdag aften var borgermøde om Norddjurs Kommunes budget for 2019.

Utilfredsheden har fået Jan Petersen (S), borgmester, og Mads Nikolajsen (SF), børne- og ungdomsudvalgsformand, til i et åbent brev at opliste begrundelserne for at samle overbygningen ét sted.

»En større, samlet overbygning i Grenaa med faglig bredde og faglig sparring blandt personalet, et mangfoldigt ungdomsmiljø, en beliggenhed ved UngNorddjurs og nær alle ungdomsuddannelserne kan blive besparelse med kvalitet,« skriver de og anerkender, at det for en del elever bliver en længere skolevej.

Skolestrukturen indebærer også lukning og sammenlægning af flere skoler samt flytning af specialklasser. Høringsfristen på budgettet er 12. september.

