Østjyske busbesparelser rulles ud i 2019: Dele af befolkningen kan stå uden mulighed for offentlig transport

Dele af befolkningen i Norddjurs kan reelt stå uden mulighed for at tage offentlig transport i løbet af 2019 - noget der især vil gå ud over skolebørn og uddannelsessøgende i Grenaa, fastslår borgmester Jan Petersen (S).

Den netop indgåede budgetaftale i Region Midtjylland lægger således op til, at der som tidligere udmeldt skal spares godt 45 mio. kr. på den kollektive trafik - regionen vil ikke vil finansiere ruter, som ikke fragter passagerer over kommunegrænser.

»Det er blevet dyrere at køre busser, og færre benytter dem, mens der samtidig er nogle udgifter til jernbaner, så vi bliver nødt til at spare,« siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Og han slår fast, at der ikke er mulighed for, ligesom sidste år, at udskyde besparelserne. De penge, regionen brugte på at udskyde besparelserne, kom fra regeringens erhvervsfremmemidler, som regionen ikke får i 2019.

Er der penge til overs, kunne de godt udskyde smerten for Norddjurs. Flemming Knudsen, regionsrådsmedlem

»Så kører der ikke busser på visse strækninger i Norddjurs i 2019, for vi har simpelthen ikke pengene til det,« siger Jan Petersen, der i øjeblikket forhandler om voldsomme besparelser i kommunen.

Ingen særbehandling

Norddjurs-borgmesteren savner dialog og villighed til at hjælpe kommunen i en svær situation. Han er ved at udfærdige et brev til regionsrådsformanden, hvor han vil anmode om en udskydelse af besparelserne. Som minimum til 2020, allerhelst til 2021.

Busbesparelser i Østjylland Ruter som kan blive omlagt til kommunal finansiering Norddjurs: 120, 211, 213, 214, 319, 351 og 352

Syddjurs: 120, 121, 212, 351

Djursland har længe været stillet buslukninger i udsigt pga. letbanen. Men de penge, der har været afsat til det i Norddjurs, er der ikke længere.

»Vi er i gang med en kæmpe spareøvelse, hvor vi selv snakker om at nedlægge ruter,« siger Jan Petersen og beder om en udstrakt hånd og respekt for uddannelsesinstitutioner i Grenaa.

Men der er ikke udsigt til, at Norddjurs kan få særbehandling, siger Flemming Knudsen, der er næstformand i Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling, som bl.a. beskæftiger sig med regional kollektiv trafik.

Region Midtjylland har fået 10 mio. kr. ekstra til den kollektive trafik, som ifølge Flemming Knudsen kan bruges som et »plaster på såret«.



Pengene er øremærket og skal gå til at videreføre lukningstruede ruter, hvor regionen enten har kontrakter, som ikke bare kan opsiges eller til ruter, hvor køreplansændringer ikke overholder Midttrafiks deadline for anmeldte ændringer. Og så kan de bruges på at finansiere ruter i særligt pressede kommuner. Pengene er et engangsbeløb og kan således forlænge ellers lukningstruede ruter indtil Midttrafiks planlagte køreplansskifte i midten af 2019.

»Norddjurs er rigtig presset. Jan Petersen har sagt, at han er indstillet på at spare på længere sigt, men at han ikke kan gøre det lige nu. Så er der penge til overs, kunne de godt udskyde smerten for Norddjurs. Men det er en prioritering,« siger Flemming Knudsen.

Afhængig af letbane

Alle borgmestre blev i forsommeren indbudt til dialog med regionen om busbesparelserne, og omtrent halvdelen af de møder er gennemført. Derfor er det stadig uklart, præcis hvordan besparelserne gennemføres, men visse steder er ændringer allerede fastlagt.

I Syddjurs regner borgmester Ole Bollesen (S) med at overtage driften af tre ruter 1. januar svarende til 2,8 mio. kr.



»Der er afsat 2 mio. kr. i budgettet, og så må jeg se, om ikke jeg kan finde resten under budgetforhandlingerne,« siger han og forklarer, at både Syd- og Norddjurs de seneste år har været i dialog med regionen om en ny trafikplan.

»Vi har ikke fået det trukket ned over hovedet, men hele trafikplanen forudsætter jo, at letbanen kører per 1. januar. Gør den ikke det, har vi et seriøst problem,« siger han med henvisning til, at der stadig ikke er en fast dato for, hvornår letbanen kan køre til Grenaa.