Tv-køkken på stranden i Norddjurs

Som en del af projektet "Best of Norddjurs" vil kokken Nikolaj Juel-Christiansen den 10. og 11. september kokkerere på stranden ved Fjellerup.

"Best of Norddjurs" Projektet skal sætte fokus på Norddjurs' gastronomiske potentiale. Det tager udgangspunkt i områderne Fjellerup, Bønnerup, Høbjerg og skovene i Norddjurs. Målet er at udvikle nye produkter og aktiviteter med fokus på de fire elementer kyst, skov, have og mark. Norddjurs Kommune er projektholder, mens Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje har ydet økonomisk støtte.

Han vil bruge lokale råvarer fra strand og kyst, og madlavningen på stranden vil blive filmet af et tv-hold, der skal producere en række videoer, der skal skabe fokus om det, Norddjurs Kommune kalder »Norddjurs' unikke fødevare-skatkammer.«

»Norddjurs er en gastronomisk guldgrube med masser af fantastiske råvarer og producenter, som vi skal have endnu mere i spil. Skønne fisk og tang fra havet, kronvildt fra de store skove for bare at nævne et par eksempler. Der ligger simpelthen så mange fantastiske madoplevelser og venter derude - og dem skal vi sørge for, at alle får øjnene op for,« udtaler kokken Kikolaj Juel-Christiansen.

JP Aarhus