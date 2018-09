Motorcyklist legede færdselsbetjent og fik selv fire klip

En motorcyklist står til at få fire klip i kørekortet, da han i forbindelse med med Mosten Raceday i weekenden "legede" færdselsbetjent og forsøgte at dirigere trafikken til fordel for sine MC-venner, der kørte i kortege.

Den dirigerende motorcyklist fik klippene for ulovlige overhalinger og for at køre venstre om et helleanlæg. Han kan nu se frem til at skulle til en ny teori- og køreprøve, og får han sit kørekort igen, vil der allerede være et klip i det fra start.

Østjyllands Politi skrev i alt 105 sigtelser ved en færdselskontrol i forbindelse med arrangementet, som havde trukket ekstra mange biler og motorcykler på vejene i området.

Det var dog kun en lille del af færdselssynderne, der var gæster til arrangementet, oplyser Østjyllands Politi.



14 personer står til en betinget eller ubetinget frakendelse på grund af hastighed eller for tæt kørsel, mens der blev uddelt 37 klip i kørekort - primært for fart og ulovlige overhalinger.

To knallertførere blev anholdt og sigtet for narkokørsel, og en enkelt kørte uden kørekort. Ellers fordelte sigtelserne bredt over f.eks. brug af mobiltelefon under kørslen, manglende styrthjelm og forskellige mangler på bil og motorcykler.