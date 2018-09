Ansættelsesstop afblæst: »Det var et dårligt instrument«

Norddjurs Kommune afblæser ansættelsesstoppet på sundheds- og omsorgsområdet. Det besluttede økonomiudvalget på et møde tirsdag.

»Det var et dårligt instrument, men det var det kort, vi kunne trække for at polstre kassen før sommerferien,« sagde borgmester Jan Petersen (S) efter mødet.

Hidtil har det været sådan, at hver gang der skulle ansættes en hjemmehjælper, skolelærer eller sygeplejerske for mere end bare en enkelt akut vagt, skulle der udfyldes en dispensationsansøgning til økonomiudvalget. Det har betydet ekstra pres på medarbejderne, fordi der ikke "bare" har kunnet ansættes en vikar ved sygdom. Sundheds- og omsorgsområdet har i forvejen en stor personaleomsætning, og ansættelsesstoppet har derfor givet et ualmindeligt stort pres på de tilbageværende medarbejdere, der i stigende grad stresssygemelder sig eller siger op.

På økonomiudvalgsmødet tirsdag den 4. september skulle der således behandles 41 ansøgninger – alene på sundheds- og omsorgsområdet, socialområdet og skole- og dagtilbudsområdet. På det forrige økonomiudvalgsmøde den 22. august drejede det sig om 94 stillinger, og den 8. august var det 24.

Serviceniveau sænkes

Økonomiudvalget har godkendt alle dispensationsansøgningerne, men som JP Aarhus skrev mandag, æder administrationen af ansættelsesstoppet den ønskede besparelse op – i hvert fald på sundheds- og omsorgsområdet. Og begrundelserne for opsigelser eller sygemeldinger er i stigende grad stress og afstandtagen fra den måde, arbejdet kan udføres på, fortalte sundheds- og omsorgschef Sus Fuglsang.

Derfor bad politikerne i voksen- og plejeudvalget efter møder med forvaltningen om lov til at ophæve ansættelsesstoppet mod at sænke serviceniveauet.



»Det har givet mindre effekt og flere problemer end forventet. Der er ikke noget godt at sige om metoden, men vi var nødt til at bremse op. Nu skal vi over i en mere planlagt situation, som er mere holdbar for medarbejderne,« siger Jan Petersen om beslutningen.

På samme møde skulle udvalget tage stilling til en særskilt problematik på børne- og ungeområdet, hvor manglen på vikarer giver store udfordringer. Her kunne økonomiudvalget dog ikke nå til enighed, og børne- og ungdomsudvalgets forslag om at give forvaltningen bemyndigelse til dispensation i kritiske situationer blev udsat.

»Vi er stadig i overvejelser om, hvordan vi håndterer situationen med vikarer smidigt. Der stritter vi lidt i hver sin retning,« forklarer borgmesteren.

Kommunalbestyrelsen trak håndbremsen

På alle andre områder i kommunen opretholdes ansættelsesstoppet indtil videre 2018 ud.