Hvem skal have Årets Kulturpris i Norddjurs?

Kender du en, der det seneste år har gjort en ekstraordinær indsats for kulturlivet i Norddjurs Kommune? Eller som har givet kommunen positiv omtale, været en igangsætter eller en inspiration for andre?

Så er det nu og frem til 12. september, at du skal rykke. I denne periode kan man nemlig indstille kandidater til at modtage Årets Kulturpris i Norddjurs Kommune - eneste andet kriterie ud over ovenstående er, at personen eller foreningen er forankret i Norddjurs Kommune.

Prisen uddeles af Kulturelt Samvirke og Kultur- og Fritidsudvalget, og den skal ses som et skulderklap for en særlig indsats. Sidste år modtog Grenaa Kunst- og Musikforening prisen.

»Det er tid til at finde årets kulturprismodtager. Man kan indstille en person, en gruppe eller en forening, som man synes har ydet en særlig indsats for kulturen i Norddjurs Kommune. Vi håber i Kulturelt Samvirke på at se et bredt felt af af kandidater fra hele kommunen,« udtaler formand for Kulturelt Samvirke, Jesper Jul, i en pressemeddelelse.

Kandidater skal indstilles på mail til fritid@norddjurs.dk, og den skal indeholde en kort begrundelse, navn, adresse og telefonnummer på den relevante person. Man kan også sende et par billeder med.

Prisen uddeles som en del af Kulturaften i Grenaa den 28. september.

JP Aarhus