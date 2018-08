Formodet narkobilist uden kørekort opgav falsk navn

En 26-årig mand havde tirsdag store problemer med at holde sig til sandheden, da han blev standset af en patrulje på Århusvej i Grenaa. Det oplyser Østjyllands Politi.

Han fortalte, at han havde glemt sit kørekort derhjemme og oplyste sit navn og cpr-nummer til patruljen. Betjentene havde mistanke til, at bilisten var påvirket, og den mistanke bekræftede en narkometertest. Den 26-årige blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel.

Patruljen var dog ikke overbevist om, at manden var den, han udgav sig for at være, selv om han gentagne gange forsikrede dem om, at han talte sandt. De søgte derfor lidt rundt i politicomputeren og fandt til sidst frem til hans rigtige identitet. Det viste sig, at den 26-årige ikke havde kørekort, og at han havde opgivet sin vens navn og personnummer.

Den samme ven, som havde lånt ham bilen, han kørte i. Den 26-årige blev udover narkokørslen sigtet for at opgive falsk navn og for at køre uden førerret. Hans ven blev sigtet for at have lånt bilen ud til en person uden kørekort.