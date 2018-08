Grenaa fik nyt kunstværk: Mærkelige ord skal hylde lokal multikunstner

Knet, kno, kne, knire.

Forstår du det? Så kan du afkode, hvad klokken er på Grenaas nyeste ur, der onsdag eftermiddag blev indviet på byens havn. Faktisk er uret ikke blot et ur, men også et kunstværk, der skal hylde den lokale digter og multikunstner Vagn Steen, der i år ville være fyldt 90 år.

På uret, der er designet af billedkunstneren Kamilla Jørgensen, er tallene et, to, tre osv. ændret til ovenstående noget mærkelige, men alligevel genkendelige ord.

Norddjurs Kommune oplyser, at meningen med urets specielle talord er at minde om, at ord kan betyde andet og mere, end det man normalt forbinder med det, og få beskueren til at tænke over tiden som abstrakt begreb.

Vagn Steen boede i Norddjurs i mange år, og han var en af hovedmændene bag at bringe konkretpoesien til Danmark. Vagn Steen har indtil sin død i 2016 skrevet digte, børnebøger, noveller, romaner og faglitteratur, ligesom han har skabt skulpturer, grafiske værker og lydkunst.

Kamilla Jørgensens værk "Knalv Knolv". Foto: Norddjurs Kommune.

Monteret i lygtepæl

Grenaas nye ur er monteret i en lygtepæl ved Havnens Pølsevogn, og ved indvielsen onsdag talte borgmester i Norddjurs, Jan Petersen (S).

Maden som turistbrochure: Djursland skal på landkortet med sine råvarer

I Norddjurs fortsætter man hyldesten af Vagn Steen den kommende tid, idet den fortsætter på Anholt Litteraturfestival, der foregår 16.-18. august, mens Norddjurs Biblioteker i september afholder kunstudstillinger, workshops og foredrag om kunstneren. Kulturpavillonen i Grenaa afholder udstillinger med Kamilla Jørgensens og Vagn Steens værker, og bibliotekerne i Ørum og Grenaa udstiller Vagn Steen-kunst kurateret af Vagn Steens datter, Annesofie Bergmann Steen.