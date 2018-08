Se video: Hajfoster spiller død for at overleve

Et nyt forskningsforsøg i Kattegatcentret viser, hvad et småplettet rødhaj-foster gør, når et rovdyr er i nærheden. Det spiller død og stopper med at trække vejret, indtil faren er ovre.

I forsøget, der er blevet foretaget i et akvarie i Kattegatcentret, har man anvendt et specialfremstillet apparat, der lige præcis kan afgive den elektriske aura, som et rovdyr ville afgive, hvis det svømmede forbi et hajfoster.

»Vi har forsøgt at imitere et levende væsen i vandet, og forsøget viser også, at hajfostret simpelthen stopper med at trække vejret, hver gang vi udsætter det for det elektriske strømfelt,« forklarer marinbiolog i Kattegatcentret, Rune Kristiansen.

Forskningsresultatet er ifølge ham ret unikt, fordi rødhaj-fostrene i flere måneder ligger på havbunden inde i deres æg, inden de klækker, og det er altså fristende for de rovdyr, der ofte passerer hajfostrene på deres vej gennem havet.



»Det ligger som et lille indpakket bolsje for lækkersultne rovdyr. Så det er helt afgørende, at de kan beskytte sig selv – og det gør de altså med denne såkaldte ”predator freeze respons”,« fortæller Rune Kristiansen.



I videoen kan du se, hvordan hajfostret stopper sin vejrtrækning, når den fornemmer et rovdyr i nærheden.

En unik overlevelsesteknik

Jonathan Christensen har i samarbejde med Kattegatcentret udført forskningsforsøget i forbindelse med sit bachelorprojekt i biologi, og han forklarer, hvordan hajfostret allerede inde i sit æg tiltrækker store rovdyr.



»I de sidste to tredjedele af æg-stadiet dannes der en lille rift i ægget, hvorigennem hajfostret udskifter affaldsprodukter med det omkringliggende vand. Det kan naturlige fjender lugte, men ved at holde pause i åndedrættet stopper hajfostret denne vandstrøm midlertidigt – og så bliver det sværere for rovdyrene at finde frem til ægget,« fortæller han.

Forskningen viser altså, hvordan et småplettet rødhaj-foster allerede i den første del af sit æg-stadie både har udviklet og bruger den elektriske sans til at beskytte sig mod rovdyr, og det er resultater, der ikke før er set inden for netop denne hajart.

Forskningsforsøget og dets resultater vækker glæde i Kattegatcentret, og Rune Kristiansen forventer, at forsøget bliver startskuddet til mere viden omkring hajfostre.



»Vi vil fremadrettet måske undersøge, præcis på hvilket tidspunkt i fosterstadiet, at denne evne bliver udviklet,« siger han.