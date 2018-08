Regning på vej til borgerne? Borgmester i underskudskommune skal undersøge muligheden for højere skat

Siden sommerferien er det kun gået ned ad bakke for den i forvejen slunkne kasse i Norddjurs. Den seneste budgetopfølgning viser forbruget ved udgangen af maj, og her viser det sig at kassetrækket er 71,5 mio. kr. højere end i det oprindelige budget, hvilket er en forværring på 7,5 mio. kr. i forhold til den seneste budgetopfølgning, der blev behandlet i juni. Stigningen skyldes primært, at udgiften til midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2018 på 23,4 mio. kr. nu er indregnet.

Onsdag mødtes kommunens økonomiudvalg med borgmester Jan Petersen i spidsen for at træffe en række vigtige beslutninger forud for budgetforhandlingerne. Her besluttede et flertal bl.a. at give borgmesteren mandat til at undersøge muligheden for at hæve skatten. Det ville potentielt kunne give kommunekassen ekstra 53 mio. kr. i 2019, hvis skatten hæves med 1 pct.

Udfordringen er, at andre kommuner skal sænke skatten, for at Norddjurs ikke bliver straffet økonomisk af staten. Ellers vil en skatteforhøjelse give en sanktion, som kan mere end halvere indtægten.

Nervøs for stigning

En stigning i skatten på 0,5 pct. vil betyde 6 mio. kr. ekstra i 2019, hvis den gennemføres med sanktion fra staten, mens det uden sanktion vil give 13 mio. kr. i ekstra skatteindtægter. Hæves skatten med 1 pct. vil det ifølge forvaltningens beregning betyde 53,027 mio. kr. uden sanktion men alene 13,257 mio. kr. med sanktion i 2019. De ekstra skatteindtægter vil både med og uden sanktion stige de følgende år.



Jens Meilvang (LA) stemte som den eneste i økonomiudvalget imod. Han frygter, at dét, at han som den eneste stemte imod undersøgelsen, betyder, at det kan ende med en stigning.



»Jeg mener grundlæggende ikke, at skatten skal være højere. Jeg er godt klar over, at vi har store udfordringer, men der er også mange steder, som vi kan tage hul på i stedet,« siger han og peger på en rapport fra den liberale tænketank Cepos.

188 mio. kr. at spare

I rapporten har tænketanken foretaget en beregning af kommunernes potentialer med udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets budgettal fra slut februar. 188 mio. kr. kan Norddjurs ifølge rapporten spare, hvis den indretter sig som den ifølge Cepos mest veldrevne kommune - Vejle.

Regler for skattestigninger En kommune skal ikke ansøge om lov til at hæve skatten, men én kommune kan kun hæve skatten, hvis en anden samtidig sænker skatten. Hvis kommunerne under ét forhøjer skatten, vil 75 pct. af provenuet i det første år blive modregnet individuelt i de kommuner, som har forhøjet skatten, i det andet og tredje år vil modregningen være på 50 pct. og i det fjerde år 25 pct. Den resterende del modregnes kollektivt i det samlede kommunale bloktilskud. Og i år fem og derefter vil den kollektive modregning udgøre 100 pct.

»Man kan selvfølgelig ikke bare veksle det èn til én, men der må være mange penge i effektiviseringer,« siger Jens Meilvang, der vil arbejde for at finde smarte besparelser under budgetforhandlingerne, der indledtes torsdag med et offentligt temamøde i kommunalbestyrelsen.



»Det er ikke smart at fyre pædagoger. Det er ikke dét, jeg vil. Men kan vi f.eks. konvertere kontrol til varme hænder, og stole på, at hjemmehjælperen har været ude ved hr. og fru Jensen tror jeg, vi vil kunne levere mere service for færre penge.«

I forbindelse med sparekravet, har kommunen inddraget medarbejderne, og medarbejderne har udover en række høringssvar til forskellige spareforslag også tilbudt at komme med forslag til besparelser.

»Jeg tror ikke, der er nogen politikere, som ikke vil tage imod sådan en invitation. Det er jo skolelærere, hjemmehjælpere og de andre på gulvet, der ved, hvordan vi organiserer kørsel og håndterer dokumentationskrav,« siger han.

En mulighed

Borgmester Jan Petersen vil ikke sige meget om, hvorvidt hr. og fru Norddjurs kan se frem til skattestigninger, men fastslår, at det kan være en del af løsningen på den alvorlige økonomiske situation.

Når han allerede nu skal have mandat til at undersøge, om det kan lade sig gøre, skyldes det, at kommunalbestyrelsens dermed får en større manøvremulighed i forhold til budgetlægningen for 2019.

Sidst Norddjurs hævede skatten var i 2015.