Politiet: Dødsbrand på plejehjem begyndte i sofa

Redaktionen anbefaler

Da Keld Sørensen skulle bruge et partytelt, købte han sit eget cirkustelt i stedet for at leje et, og i dag driver han Danmarks største teltudlejningsfirma, Ørsted Telte. Smukfest er blevet en af de største kunder, bl.a. fordi Ørsted Telte selv laver teltene efter kundens behov – f.eks. rundt om et bøgetræ, der vokser år for år.