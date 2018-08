Dyrere SFO og besparelse på klippekortsordning til ældre: Her skal der spares i Norddjurs

Retfærdigt er det ikke, men handles skal der, for at imødegå Norddjurs Kommunes slunkne kassebeholdning.

Børne- og ungdomsudvalget samt voksen- og plejeudvalget i kommunen har udpeget de første steder, hvor der kan spares. Og situationen taget i betragtning er det tilfredse udvalgsformænd, der ser tilbage på en ellers sort tirsdag.



»Jeg synes, med en enkelt undtagelse, at vi er lykkedes med, at friholde området for slemme besparelser,« siger formand for børne- ungdomsudvalget, Mads Nikolajsen (SF), der er ked af, at et flertal uden han og Ulf Harboe (Ø) vedtog at skære i sundhedsplejens indsats med tidlig opsporing, så det kun er tre årgange i stedet for fire, der følges af sundhedsplejen.

Han gruer dog for, hvad der kommer for området under budgetforhandlingerne.

»Norddjurs Kommunes situation er ikke retfærdig, men vi er nødt til at lave et budget ud fra den situation, vi står i.«



Den holdning deler Lars Møller (A), der lægger vægt på, at de i voksen- og plejeudvalget nu har sørget for at komme områdets eget underskud til livs.

Træls situation

Udvalget har haft et forventet merforbrug på 6.9 mio. kr. i 2018, og det er det underskud, de vedtagne besparelser skal dæmme op for.

»Overskridelsen på budgettet er ikke så slem i sig selv, men når alt det andet kommer rullende, er det alvorligt. Så jeg er tilfreds med, at vi handler på udfordringen og får styr på eget budgettet. Men jeg er ikke tilfreds med, at det rammer borgere, som ikke har haft noget at gøre med den situation, vi er i,« siger Lars Møller.



»Inden for de sidste fire-fem år har vi øget servicen med nogle gode tiltag, som vi nu må rulle tilbage.«

Millionunderskud skal vendes i Norddjurs Kommune: »Tiden kræver handling«

Et flertal i udvalget vedtog bl.a. at reducere ordningen med klippekort i hjemmeplejen, hvor svage borgere kan få en ekstra halv times hjemmehjælp. I stedet for ugentligt bliver det hver 14. dag. Budgettet til en ferieordning for handicappede bliver også reduceret fra 2019, ligesom varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret lukkes, hvormed de omkring 310 ugentlige brugere, der som kronisk syge eller med ryg- eller bækkenproblemer har svært ved at deltage i almindelig træning, skal finde andre træningssteder.

»Vi har prøvet at gøre det så skånsomt som muligt, men det vil kunne mærkes,« siger Lars Møller.

Børne- ungdomsområdets besparelser i 2019

35.000 kr. Heltidsundervisningen i Aastrup flyttes til ledige lokaler på Kattegatskolen.



Heltidsundervisningen i Aastrup flyttes til ledige lokaler på Kattegatskolen. 182.000 kr. Ny budgettildelingsmodel for Anholt Skole.



Ny budgettildelingsmodel for Anholt Skole. 575.000 kr. Fjernelse af puljemidler til løft af daginstitutionsområdet.



Fjernelse af puljemidler til løft af daginstitutionsområdet. 214.000 kr. Støtte til udvidet åbningstid i daginstitutionerne Mælkevejen og Stjernehuset bortfalder.



Støtte til udvidet åbningstid i daginstitutionerne Mælkevejen og Stjernehuset bortfalder. 521.000 kr. Pulje til sprogstimulering på dagtilbudsområdet nedlægges.



Pulje til sprogstimulering på dagtilbudsområdet nedlægges. 1.35 mio. kr. Reduktion i udgifter til børn, der modtager et særligt dagtilbud efter dagtilbudslovens §32. Kommunen råder ikke selv over § 32-tilbud og køber i dag pladser i andre kommuner.



Reduktion i udgifter til børn, der modtager et særligt dagtilbud efter dagtilbudslovens §32. Kommunen råder ikke selv over § 32-tilbud og køber i dag pladser i andre kommuner. 569.000 kr. Specialpædagogisk enhed splittes op i flere enheder.



Specialpædagogisk enhed splittes op i flere enheder. 1.417 mio. kr. Øget forældrebetaling i SFO fra 66 pct. til 75 pct. så 2019-taksten bliver 1.718 kr. om måneden i stedet for 1.512 kr.



Øget forældrebetaling i SFO fra 66 pct. til 75 pct. så 2019-taksten bliver 1.718 kr. om måneden i stedet for 1.512 kr. 265.000 kr. Reduktion af antallet af konsulenter.



Reduktion af antallet af konsulenter. 409.000 kr. Nedlæggelse af pavilloner ved Ørum Skole.



Nedlæggelse af pavilloner ved Ørum Skole. 750.000 kr. Reduktion i budgettet til modtagerklasser



Reduktion i budgettet til modtagerklasser 1.041 mio. kr. Kørsel i egen bil godtgøres med lav takst i stedet for den høje.



Kørsel i egen bil godtgøres med lav takst i stedet for den høje. 213.000 kr. Sundhedsplejens tidlige opsporing og forebyggende indsats indskrænkes fra fire til tre årgange, så sundhedsplejens aktiviteter stopper i 2. klasser.



Sundhedsplejens tidlige opsporing og forebyggende indsats indskrænkes fra fire til tre årgange, så sundhedsplejens aktiviteter stopper i 2. klasser. 1.282 mio. kr. Besparelser på UngNorddjurs' budget med 5 pct.



Besparelser på UngNorddjurs' budget med 5 pct. 54.000 10. Klasse Center Djursland flyttes til Kattegatskolen.



10. Klasse Center Djursland flyttes til Kattegatskolen. 350.000 kr. Afskaffelse af vederlag og mødediæter til medlemmer af skolebestyrelser.



Afskaffelse af vederlag og mødediæter til medlemmer af skolebestyrelser. 425.000 kr. Mulighed for økonomisk støtte til unge, der ikke deltager i fritidsaktiviteter, ophører.



Mulighed for økonomisk støtte til unge, der ikke deltager i fritidsaktiviteter, ophører. I alt: 9.6 mio. kr.



Voksen og plejeområdets besparelser i 2019