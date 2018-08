Politi efterforsker stadig dødsbrand

»Sov sødt mormor« står der på et lille hvidt kort, der titter frem i en blomsterbunke foran plejecenteret Farsøhthus i Allingåbro. Kortet er ét af flere vidnesbyrd om den tragedie, som fredag sendte den lille by i Nordjylland på Danmarkskortet.

Tre dage efter den voldsomme brand hærgede en fløj af plejecentret, er det et trist syn, der møder én ved ankomsten. En tilsodet, brandskadet el-scooter står parkeret op ad en brandhærget ydermur, krydsfinerplader er sat i de vinduer, som knustes under branden, og soden kryber kulsort op ad murene.

Lugten af røg var stadig tydelig mandag, da en gruppe forsikringsfolk vurderede skaderne efter den brand, der har kostet tre mennesker livet. To kvinder på henholdsvis 91 og 93 år mistede livet i branden, mens en 95-årig kvinde søndag døde af sine skader.

Vi må snakke det igennem

Julles Kiosk ligger lige ved siden af plejecentret, og her går mange lokales vej forbi. Kioskejer Lars Juul Jensen har da også vendt branden med mange.

Han har sin faste gang på plejecentret, hvor han bl.a. leverede blade til en af de afdøde.

Han lugtede røgen fredag aften og gik over til et plejehjem, der på få minutter udviklede sig til et brandinferno. I baggrunden kunne han høre brandvæsen og redning.

»Det gik lynhurtigt. På to-tre minutter sprængtes glasset i vinduerne, og ilden stod ud af derfra,« fortæller han.

»Alle hår rejste sig på mig, og jeg tænkte: Her går noget galt.«

Vi må bare snakke det igennem igen og igen. Lars Juul Jensen, Julles Kiosk Vi må bare snakke det igennem igen og igen.

Hans 79-årige mor bor i en anden fløj, og hun anede først uråd, da sønnen ringede til hende. I løbet af weekenden er hun gradvist blevet mere og mere påvirket. Alt han kan gøre er at berolige hende.

»Vi må bare snakke det igennem igen og igen.«

Lars Juul Jensen bag disken drøfter dødsbranden med mange af kunderne i Juuls Kiosk. Her med bedemand Kell Laursen, der har megen berøring med plejehjemmet i kraft af sit arbejde. »Det her er urimeligt og en tragisk måde at komme herfra på,« siger han. Foto: Morten Lau-Nielsen

Byens bedemand og graver igennem mange år slog vejen forbi kiosken, da JP Aarhus var på besøg. Han nikker til udsagnet.

»Uanset om det er en otteårig eller 95-årig der er død, så er der jo en frustration over ikke at kunne gøre noget. Vi som bedemænd kan hjælpe med det praktiske og så lytte. Jeg plejer at sige, at tid er det eneste, vi har nok af. Så jeg lytter.«

De er enige om, at byen skulle have været på Danmarkskortet med en mere positiv historie.

Hun boede lige hernede

Branden er samtaleemnet for mange i byen. Hvad er der sket, hvordan kunne det ske? Med kun knap 2.000 indbyggere har de fleste en eller anden berøring med plejecentret.

På gaden overfor kiosken, et par minutters gang fra plejecentret, bor 79-årige Poul Erik Rasmussen, der har boet i byen 34 år.

Tre mennesker er omkommet efter branden på plejecentret Farsøhthus i Allingåbro. Foto: Morten Lau-Nielsen.

»Det er grimt,« siger han og fortæller, hvordan hele området var dækket af røg fredag aften.

Lørdag offentliggjorde familien identiteten på den ene af de afdøde kvinder.

»Jeg vidste hvem hun var. Hun boede lige hernede engang,« fortæller Poul Erik Rasmussen og peger ned af Hovedgaden.

Ældre Sagen ønsker mere brandsikkerhed på plejehjem

Allerede fredag oplyste Østjyllands Politi, at der formentlig ikke ligger en kriminel handling bag branden, men hvad der er sket, afventer stadig yderligere undersøgelse. Politiet efterforsker fortsat og regner med i løbet af ugen at kunne komme en brandårsag nærmere.