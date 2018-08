Personalet var hurtigere til at alamere end brandalarmen

En larmende brandalarm var det første tegn på den tragiske brand, som fredag aften kostede to ældre kvinder livet på plejehjemmet Farsøhthus i Allingåbro.

Personale, der bor i byen strømmede hurtigt til plejehjemet for at hjælpe. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

»Medarbejderne hørte alarmen klokken 17.36 og skyndte sig derover og kunne straks se, at der var brand og ikke bare røg. De ringede 112 med det samme og fik alarmeret brandvæsenet, før brandalarmen i boligen gjorde det automatisk,« fortæller Søs Fuglsang, sundheds- og omsorgschef i Norddjurs Kommune, som driver plejecenteret med 53 boliger.

Plejecentret er oprindeligt oprettet som et alderdomshjem og udbygget ad flere omgange. Den brændte afdeling rummer seks to-rumsboliger og er fra 1960’ erne, og heraf er de fire helt udbrændte, oplyser omsorgschefen.

Søs Fuglsang fortæller videre, at de installerede brandalarmen af typen ABA overholder lovgivningen, og at de fungerede efter hensigten. Det samme gjorde kriseberedskabet på plejehjemmet, hvor der som normalt var seks medarbejdere på aftenarbejde.

»Men da alarmen gik, og folk fandt ud, at noget var helt galt, begyndte også medarbejdere, som i bor i byen, at strømme til for at give en hånd med og tage sig af beboerne, som selvfølgelig var - og er - meget berørte af situationen,« siger hun.

I løbet af natten blev 12 beboere genhuset, men det lykkedes at finde rum og en seng på selve plejehjemmet til de ældre mennesker, hvis bolig var lukket af brandmyndighederne.

»Det var vores vurdering ved at tale med både beboerne, hvor af mange jo er sårbare, meget gamle eller demente, og deres pårørende, at det var bedst at holde alle samlet for at kunne bearbejde de svære oplevelser,« siger Søs Fuglsang og peger på, at der er været krisepsykologer til rådighed på Farsøhthus hele natten.

»Og de er her stadig,« tilføjer hun.