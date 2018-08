Borgmester om plejehjemsbrand: Det berører os alle sammen

Det er en meget alvorlig og tragisk hændelse, som er sket på Plejecenter Farsøhthus. Pårørende, medarbejdere og naboer er dybt berørt, fortæller Jan Petersen (S), der er borgmester i Norddjurs Kommune.

Der udbrød kraftig brand i plejecentret, som ligger i Allingåbro på Djursland, fredag aften. To ældre kvinder har mistet livet. Tre andre er kommet til skade.

Kriseberedskabet i kommunen er blevet sat i værk, og det et meget velfungerende team, fortæller borgmesteren.

- Det er nogle meget dygtige folk. Det betyder, at der bliver taget hånd om de ældre, som er berørt af branden.

- Det er meget alvorlig, og det berører os alle sammen. Vi er kede af det i aften. Og det har vi brug for at være, siger han.

Branden blev anmeldt til politiet klokken 17.36. Da brandfolk og politi kom til plejecentret, var der ild i flere lejligheder. Derfor blev en helikopter og flere ambulancer sendt mod stedet.

Der er blevet oprettet et pårørendecenter ved plejehjemmet, hvor kriseberedskabet kan give støtte og omsorg til dem, som har brug for det, fortæller Søs Fuglsang, der er sundheds- og omsorgschef i kommunen.

- Der er otte psykologer og sygeplejersker fra beredskabet, som har talt med de pårørende, personalet og selvfølgelig beboerne. De snakker, så længe der er behov for det, siger hun.

Pårørende kan ringe til en krisetelefon, som er blevet etableret, hvis de har behov for det. Det er 2974 3585.

Der er blevet sørget for genhusning til ældre, som ikke kan bo på plejecentret efter branden. De vil blive genhuset på andre plejecentre i Norddjurs Kommune.

Det er endnu uklart, hvor mange der skal flyttes, fortæller Søs Fuglsang.

- Vi er ved at gå lejlighederne igennem for at se, hvor mange ældre, der skal genhuses. Det tyder på, at der ikke er ret mange, som skal det. Vi har etablere nogle steder, hvor de kan være, hvis det bliver nødvendigt.

Plejehjemmets ansatte har været utroligt gode til at tage hånd om de ældre borgere, lyder det fra Søs Fuglsang.

- De har gjort en kæmpe indsats for at være til stede og være omkring beboerne i denne situation. Det er jeg simpelthen meget imponeret over.

- Det er dybt tragisk, at to beboere er omkommet. Det gør os ondt for de pårørende, som er mærket af det, siger hun.

Branden er under kontrol, og umiddelbart tyder det på, at der ikke er flere tilskadekomne, oplyser politiet.