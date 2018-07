To teenagedrenge er nu fængslet for at voldtage 10-årig dreng

En dreng på bare ti år menes at have været offer for to ældre drenges seksualforbrydelse. Begge er fængslet.

En dommer ved Retten i Randers har onsdag valgt at varetægtsfængsle en dreng på 15 år i foreløbigt tre uger.

Teenageren er sigtet for at have voldtaget en tiårig dreng i forening med en 17-årig dreng, som allerede er varetægtsfængslet i sagen.

I onsdagens retsmøde havde anklagemyndigheden anmodet om lukkede døre, og af den grund forbliver oplysningerne i sagen foreløbigt få.

Dog oplyser Østjyllands Politi, at den 15-årige nægtede sig skyldig, og at han nu vil forsøge at få Vestre Landsret til at omgøre fængslingen.

Også den 17-årige, der blev fængslet i sidste uge, nægter sig skyldig. I forbindelse med anholdelsen af ham kom det frem, at forbrydelsen skal have fundet sted i Grenaa. Begge de to teenagere skal tilbringe deres ophold bag tremmer på en sikret ungdomsinstitution.