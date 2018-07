Et kig ind i maskineriet, hvor hjemmelavede vafler kan bære 12 kugler is

Lige foran badestranden i Fjellerup står en stor, gul fredet bygning. Udenfor slentrer børnefamilier rundt i badesandaler med et håndklæde over skulderen, mens andre daser i solens døsende varme. Indenfor bliver der bagt vafler, rørt guf og skovlet iskugler i hurtige bevægelser.

Vaffelbageriet i Fjellerup laver hjemmelavede vafler og blander selv den luftige og søde guf til gæsterne. Langs siden af det gule hus kan man tage et kig direkte ind i værkstedet, hvor det hele bliver til. Der er meldt 31 graders varme, og vinduerne står åbne ind til bageriet.

Hanne Buhl har ejet Vaffelbageriet de seneste 28 år. Forretningen har taget fart, og der er nu 40 ansatte henover sommeren. Selv arbejder hun også i bageriet og har en ferm hånd til at folde vafler. Foto: Laura Krogh.

På den anden side af vindueskarmen sidder Hanne Buhl. Det er ikke til at se, at hun ejer stedet, for som et af de mange tandhjul er hun med til at få hjulene til at køre rundt på lige fod med sine ansatte. Selv sidder hun ved en rund konstruktion, der sender vaffeljern rundt. I hvide handsker og med hjemmevante håndbevægelser hælder hun en klat dej på jernet, lukker det og drejer konstruktionen. Den næste åbnes, og den flade vaffel foldes og rulles til et kræmmerhus direkte på pladen. Det går stærkt.

Vaffelbageriet Stedet har åbent hver dag fra 1. maj til 1. september, og fra fredag til søndag i perioden 1. september til og med uge 42. Både vafler og guf er hjemmelavet. Stedet har ansat 40 personer henover sommeren. Bestiller man én kugle, får man to. Man kan få en isvaffel med i alt 12 kugler.

»Man skal skynde sig, inden den bliver kold og stivner. Og fingerspidserne bliver også hurtigt varme, når man piller den af og former den, så det skal gå lidt hurtigt,« siger Hanne Buhl.

En travl sommer

Stedet er blevet mere populært gennem årene, og i dag har Hanne Buhl 40 ansatte henover sommeren. Så der skal sidde en ved vaffeljernene fra butikken åbner, til den lukker. Ellers løber de tør, fortæller hun.

»Der skal altid mindst være fem personer, som ekspederer is. Jeg har 18 nye i år, så selvom de er gode, så kan de ikke det hele endnu. Men der er også seks personer, som har været her i 10 år. De er guld værd,« siger hun.



Den danske sommer har stukket flere rekorder i år, og det kan også mærkes i Vaffelbageriet.

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende i de 28 år, jeg har haft stedet. Normalt tænker man på, hvor mange gode dage, der har været. I år kan jeg ikke huske en dårlig uge,« siger hun.

Skal være en »oplevelse«

Hvis man bestiller en isvaffel med seks kugler i Vaffelbageriet, så får man helt automatisk dobbelt op. Så faktisk har den største is 12 iskugler, 3 gange softice, guf, marmelade og en flødebolle. Det kræver vilje at komme igennem sådan en. Alligevel bliver der hver dag langet flere over disken, fortæller Hanne Buhl. Nogle dage er det 10 og andre dage 30 personer, som tager udfordringen op.



De foldede vafler bliver sat til tørre og størkner næsten med det samme, så de kan stables og er klar til de mange iskugler. Foto: Laura Krogh.

»Vi kunne selvfølgelig godt putte mindre is i eller sætte prisen op. Men det er det, som gør, at folk føler, de får noget for pengene. Det er bare en god oplevelse,« siger hun.

Går man om på forsiden, strækker køen sig langt ud af det gule hus ned mellem de mange ismunde ved bordene. En ældre kvinde og en lille pige i lyserødt deler en belgisk vaffel med softice. Begge skovler de koncentreret bidder til sig af det bløde isbjerg i ét langt stræk. De fleste har fornøjet sig med den hjemmelavede, brede vaffel med iskugler, som man bliver nødt til at indtage med en ske.

Ved bordet bagved forsøger en lille dreng at drikke sin kakaomælk af en flaske. I et hurtigt øjeblik hælder han den brune væske ud i hele hovedet, så familien omkring ham ler. Babyen for enden af bordet får del i det våde stunt uden at protestere.

En dreng kommer gående med dagens høst og er lyserød fra øjnene og nedefter af de klistrede guf. Ved siden af bageriet nyder badegæsterne stranden. Feriestemningen ligger tungt over området, og den største bekymring er, om man kan nå til bunds i vaflen.