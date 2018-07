Østjysk fokus på bæredygtig transport for turister

Hvordan kommer turisterne rundt i Østjylland og Vestsverige, hvis de gerne vil sætte et positivt aftryk på miljøet? Det er omdrejningspunktet for et interregionalt EU-projekt, som Norddjurs Kommune har taget initiativ til.

I en pressemeddelelse skriver kommunen, at svaret skal findes gennem undersøgelser, analyser og forsøg i praksis. I den indledende fase har aktører fra turisterhvervet fra både by og land, bus- og færgeselskaber, universiteter og kommuner for første gang sat sig sammen for at drøfte mulighederne. En af dem er Trine Graae Lundorf, der er udviklingschef i Visit Aarhus.





»Erhvervsturisterne er for alvor begyndt at efterspørge bæredygtige løsninger på konferencer og møder. Vi forventer, at det vil smitte af på de private gæster, og så skal vi være klar til at tage imod dem,« siger hun i meddelelsen og fortsætter:

»I den sammenhæng betyder infrastrukturen rigtig meget. Derfor er det interessant at se på, hvordan lufthavn, færgeruter og den kollektive trafik spiller sammen med privatbilisme, cykler og delebiler. Der er en efterspørgsel. Vi kan jo bare se, hvor stor interesse der er for de elektriske go-boats i København.«

Komfort og oplevelse er vigtigst

Trine Graae Lundorf forventer dog ikke, at bæredygtighed bliver et konkurrenceparameter i sig selv. Der skal samtidig være fokus på komfort og oplevelser. Det mener Jakob R. Kierkegaard Larsen fra Dansk Kyst- og Naturturisme i følge meddelelsen fra Norddjurs også.

»Jeg tror, den grønne bevidsthed fylder mere i hverdagen end i ferien. Det er vigtigere, at det er bekvemt at komme rundt, og hvis det ovenikøbet tillægges en oplevelse, så er der størst chance for succes,« siger han.

Et eksempel kunne være at tilbyde el-cykler som en integreret del af at leje et feriehus. Eventuelt kombineret med fleksible løsninger, hvor man kan cykle den ene vej og blive transporteret den anden vej, som man kender det fra kanoudlejning. Måske er der behov for teknologiske løsninger, der kan gøre det let at vælge bæredygtige alternativer til dieselbilen. Eller noget helt fjerde.

Flextrafik og køreplaner

Anne Bach, der er mobilitetsrådgiver i Midttrafik, kan se flere muligheder for at gøre busserne attraktive for turisterne.

»Det kunne være et ændret kørselsmønster på de faste ruter om sommeren. Jeg tror dog, at der er større potentiale i at udvide ordningen med flexbus og flextur, som kan tilpasses behovet. Det vil gøre offentlig transport mere attraktiv for både beboere og turister,« siger hun.

Anne Bach tilføjer, at de endelige løsninger afhænger af, hvad kommunerne og regionen vil, og hvad det nye forslag til kollektiv trafik for Djursland ender ud med. Forslaget forventes i høring til efteråret.

Brug for flere analyser

Når Norddjurs Kommune har taget initiativ til projektet, så er det for at sikre områdets konkurrenceevne i fremtiden.

»Vi tror, at gæsterne gerne vil efterspørge bæredygtige transportløsninger, hvis tilbuddet er der,« siger chefkonsulent i Norddjurs Kommune, Lene Helbo Bachmann.

»Vi mangler viden om turisternes konkrete behov og ønsker. Vi kender tendensen, men vi skal undersøge, hvordan vi kan flytte adfærden. Derfor skal vi nu i gang med at designe en analyse, som vi kan tage med i samarbejdet med vores svenske partnere. Måske har de allerede nogle af svarene,« siger Lene Helbo Bachmann.

Næste step vil så blive at prøve forskellige løsninger af i praksis, men det bliver formentlig først til næste år. Slutter pressemeddelelsen.