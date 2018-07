Disco-færge kan blive en ny attraktion i Grenaa

Kan en gammel færge være en turistattraktion?

Det skal nu undersøges i Grenaa, hvor den gamle færge ”M/F Broen”, der er en af de sidste, dansk byggede storebæltsfærger, ventes at anløbe torsdag.

Den skal lægges til kaj i færgelejet ved Anholt-færgen og Stena Lines færger, og herefter går færgens ejere sammen med Grenaa Havn i gang med at undersøge, hvilken fremtid færgen har.

»Færgen har mange muligheder og rummer så meget historie om dengang, færgerne bandt Danmark sammen. Derfor er det oplagt at undersøge, om den kan få en fremtid som turistattraktion – f.eks. i forbindelse med havnens visioner om at udbygge Sydhavnen i Grenaa til en helt ny bydel,« siger adm. direktør Henrik Carstensen, Grenaa Havn, i en pressemeddelelse.

Han understreger, at der kan være lang vej til, at ”M/F Broen” bliver et lokalt trækplaster. f.eks. som kombineret restaurations- og museumsfærge.

Danskbygget færge

”M/F Broen” blev bygget på Frederikshavn Værft i 1951 og indsat på ruten Nyborg-Korsør i 1952. For sin tid var det en topmoderne færge, der kunne sejle gennem is og rumme 70 biler. Her sejlede den til 1957, da hvor bilfærgerne flyttede til Knudshoved-Halsskov, ”M/F Broen” ligeså. 1966, hvor den blev indsat på Århus-Samsø-Kalundborg-overfarten. Her sejlede den indtil 1992, hvorefter den fik en ny funktion som diskoteksfærge – bl.a. i Aarhus Havn.

Siden foråret 2015 har ”M/F Broen” ligget i Nyborg.

»Færgen vil virkelig kunne bidrage til at skabe liv i Sydhavnen i Grenaa,« siger Jesper Kjær Andersen, der er den ene af færgens to ejere, i pressemeddelelsen.

”M/F Broen” er generelt meget velbevaret, selv om den aldrig været udsat for gennemgribende ombygninger. I det ydre står færgen stort set i sin oprindelige form. På vogndækket er der indrettet diskotek – men i form af en opsat indre skal, hvorfor både dørk og loft er intakte. Maskinrummet er også fuldstændig intakt – endda med værksteder – ligesom rygersalonen, kommandobroen og kongesalonen samt kahytterne i nederste dæk er forholdsvist velbevarede.

Ejerne går nu sammen med Grenaa Havn og andre i gang med at undersøge mulighederne for at finansiere et projekt, hvor ”M/F Broen” kan gøres til en permanent del af oplevelserne i havnen.