Kommunalbestyrelsen trak håndbremsen

Det var på flere måder et ekstraordinært møde.

Kommunekassen har det usædvanligt skidt, og oveni betød nattens brand på rådhuset, at kommunalbestyrelsesmødet i Norddjurs Kommune onsdag eftermiddag var flyttet til Kystvejens Hotel.

Vores opgave er at få rettet op på tingene, og det vil vi gøre. Jan Petersen (S), borgmester i Norddjurs Kommune Vores opgave er at få rettet op på tingene, og det vil vi gøre.

På mødet besluttede kommunalbestyrelsen som bebudet at trække håndbremsen.

»Vi har besluttet at lave et anlægsstop, indtil vi har lavet et budget, så vi får stoppet hullet rent finansielt. Anlægsstoppet har dog nogle undtagelser, og en af dem er landdistriktsmidler om nedrivning af huse, for hvis vi ikke fortsætter med at give den bevilling, mister vi statsrefusion,« siger borgmester Jan Petersen (S).

Håndbremsen blev også trukket for en række andre planlagte initiativer som f. eks. udbedring af vandskader på Vestre Skole, og den sag er henvist til budgetforhandlingerne, og en plan om at indføre gadebelysning om natten blev også lagt i skuffen igen. Et projekt om udbredelse af mobil- og bredbåndsdækning blev også sat i bero indtil videre, og samlet set er der fundet anlægsprojekter for op mod 44 mio. kr., som kan stoppes eller udskydes.

Derudover har kommunalbestyrelsen vedtaget et ansættelsesstop, så der - med nogle nødvendige undtagelser - ikke kan ansættes nye medarbejdere i kommunen indtil videre.



Beslutningerne blev alle taget for "at sætte en prop i hullet", som borgmesteren kalder det, og så kommer kommunalbestyrelsen på hårdt arbejde i august og september, når budgettet skal lægges.

»Efter sommerferien skal vi i gang med at lægge et meget svært budget for 2019 og med et perspektiv for resten af valgperioden. Vi kender ikke indtægtssiden, da vi endnu ikke har tal for, hvordan kommuneaftalen virker for os,« siger Jan Petersen og fortsætter:



»Vores opgave er at få rettet op på tingene, og det vil vi gøre. Nu har vi et svært år foran os, og så skal der lægges en økonomisk kurs, som sikrer, at vi ikke igen bliver så sårbare. Det handler om, at vi skal have opbygget en større kassebeholdning, og det skal vi i gang med, så vi aldrig kommer i den her situation igen.«

Borgmester: Nu træder vi på bremsen

Norddjurs Kommune har overskredet budgettet for 2018 på grund af voksende sociale udgifter, som budgettet for 2017 ikke var forberedt til, og det står også klart, at der bliver økonomisk smalhals de kommende år. Kommunen skal spare omkring 100 mio. kr. om året i fire år for at få rettet op på underskuddet.