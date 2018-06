Efter brand: Rådhuset havde ingen forsikring

En ulykke kommer sjældent alene. Det er i hvert fald ved at være tilfældet, når man ser på Norddjurs Kommune. For udover et millionunderskud brændte rådhuset i Grenaa natten til onsdag, hvilket kommer til at give kommunen flere udgifter.

Kommunaldirektør Christian Bertelsen vil ikke kommentere på, hvorvidt rådhuset er forsikret eller ej. Men Jens Meilvang, Liberal Alliances medlem af økonomiudvalget og formand for Miljø- og teknikudvalget, bekræfter overfor JP Aarhus, at Norddjurs Kommune er selvforsikret, hvilket reelt betyder, at kommunen står uden forsikring:

»Det, rådhusbranden kommer til koste i bygningsskader efter ild, røg, vand og sod, kommer vi desværre selv til at hænge på. Det er jo dybt uheldigt, når vi nu er i en alvorlig økonomisk situation i forvejen,« siger Jens Meilvang.

Han hentyder til, at kommunen har overskredet budgettet for 2018 og derfor skal spare omkring 100 mio. kr. om året de næste fire år for at få rettet op på underskuddet. De politiske udvalg i kommunen har listet en lang række forslag til anlægsstop, som sammenlagt kan spare kommunen 44 mio. kr.

Et forslag går på at trække udbredelsen af bredbånds- og mobildækningen tilbage, hvilket vil spare kommunen 1,00 mio. kr. Et andet vil stoppe indkøb af hardware til skolerne for 1,50 mio. kr. og et tredje handler om Kattegatcentrets fremtidige udvikling til 2,90 mio. kr.

Mulighederne for finde besparelser skulle diskuteres i økonomiudvalget onsdag.

En voldsom oplevelse

Venstres spidskandidat, Kasper Juncher Bjerregaard, erkender, at branden kom på et uheldigt tidspunkt.

»Vi har jo rigeligt at slås med i forvejen,« siger han.

Kommunaldirektør Christian Bertelsen fortæller, at de ansatte er mærkede af hændelsen.

»Det har været en meget voldsom og ubehagelig oplevelse, og mange af dem, som trives her i deres dagligdag, er meget påvirkede af det. Så vores fokus er at tage hånd om vores ansatte og få borgerservice op at køre igen,« siger han.

Borgmester: Nu træder vi på bremsen

Han kan endnu ikke sige, hvor omfattende skaderne er.

»Væsentlige dele er præget af røg og fugtskader, og derfor har vi lukket i dag, men vi prioriterer at få kommunikeret grundigt til alle, der har en interesse i det,« slutter han.

Politiet er fortsat i gang med efterforskningen for at afklare brandårsagen. En mulighed, der undersøges, er, om branden kan være påsat.