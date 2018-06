Borgmester: Nu træder vi på bremsen

»Når man kommer ud for en overraskelse, bliver man nødt til at lave en hård opbremsning og prøve at undgå at køre i grøften. Det gør vi nu, og det er møgubehageligt.«



Metaforen er ikke taget ud af luften. Borgmester Jan Petersen (S) kører i sin bil, mens han fortæller de økonomiske problemer, der pludselig tårner sig op foran politikere, embedsmænd og borgere i Norddjurs Kommune.

Kommunen har overskredet budgettet for 2018, og allerede nu står det klart, at der bliver økonomisk smalhals på nordsiden af Djursland de kommende år. Kommunen skal spare omkring 100 mio. kr. om året i fire år for at få rettet op på underskuddet.

»De tal skal ikke lægges sammen,« understreger borgmesteren.

»Der har været nogle misvisende tal fremme om 400 mio. kr. De besparelser, vi gennemfører det første år, fortsætter i årene efter. Den samlede besparelse bliver derfor lavere end 400 mio. kr.«

Hvad er så det rigtige tal?

»Det kan jeg ikke sige. Udgifterne kender vi, men indtægtssiden afhænger af bloktilskud, særtilskud osv. Det kan godt gå i den gode retning, men vi tør ikke byde på det, før vi kender tallene,« fortæller Jan Petersen.

Flere sociale udgifter

Forklaringen på, hvordan det kunne gå så galt, skal ifølge borgmesteren findes i hurtigt voksende sociale udgifter.

Der er ingen tvivl om, at det tekniske budget for 2018 ikke indeholdt den faktiske udvikling, vi stod foran. Jan Petersen (S), borgmester i Norddjurs Kommune Der er ingen tvivl om, at det tekniske budget for 2018 ikke indeholdt den faktiske udvikling, vi stod foran.

»Der er pres på vores serviceramme i forhold til de udgifter, vi har på det sociale område. Foranstaltninger for børn har udvist en stigende tendens. Det var allerede slået igennem i 2017, og der er taget højde for, at vores udgifter skulle stige i den tekniske fremskrivning af vores økonomi i 2018. Det er ikke, fordi der ikke er styr på det. Det er et voksende behov,« siger han.

Hvordan kan det ændre sig så meget? Skyldes det f.eks. et ændret tilflytningsmønster?

»Det tør jeg ikke sige noget om. Det graver vi dybt i i øjeblikket. Vi kan se, at vi har en nettotilflytning af folk, der er omfattet af arbejdsmarkedslovgivningen. Om det slår igennem på andre områder end blot på forsørgelsessiden, er et godt spørgsmål,« siger Jan Petersen, der hurtigt tilføjer:

»Det er klart, at vi skylder ikke bare borgerne, men også os selv som politikere, som skal tage ansvar for det her, at vi bliver i stand til mere præcist at forklare, hvad der sker. Ellers kan vi ikke handle effektivt nok.«



Overblik til august

Hvornår forventer I at have det overblik?

»Vi kan først lægge alle informationerne sammen ved budgetforhandlingen i august og september. Indtægtssiden har vi først det fulde billede af i august, når vi har en viden om vores andel af de særtilskudspuljer, der er. Hvad bliver vores andel af det på baggrund af den situation, vi har? Hvilken finansiering har vi adgang til, og hvordan virker bloktilskudsløftet på vores økonomi? Det løser slet ikke problemerne, men det kan moderere dem.«

10 steder truet af besparelser på anlægsområdet Som konsekvens af det økonomiske kaos i Norddjurs Kommune har de politiske udvalg foreslået anlægsstop for i alt 44 mio. kr. Forslagene behandles på et møde i Økonomiudvalget onsdag. Blandt de centrale spareforslag er:

Økonomiudvalget Udbredelse af bredbånds- og mobildækning: 1,00 mio. kr. Medfinansieringspuljen: 10,79 mio. kr. Udbredelse af bredbånds- og mobildækning: 1,00 mio. kr. Medfinansieringspuljen: 10,79 mio. kr.

Børne- og ungdomsudvalget Indkøb af hardware (dvs. computere) til skolerne: 1,50 mio. kr. Ny daginstitution (Østre Skole): 0,68 mio. kr.

Kultur- og fritidsudvalget Grenaa Idrætscenter: 2,00 mio. kr. Kattegatcenterets fremtidige udvikling: 2,90 mio. kr. Ørsted Rideklub: 0,57 mio. kr.

Miljø- og teknikudvalget Asfaltbelægninger 2018: 0,85 mio. kr. Områdefornyelse Grenaa: 1,10 mio. kr. Pulje, cykelstier 2018: 0,90 mio. kr.

Voksen- og plejeudvalget har ingen igangværende eller kommende anlægsprojekter.

Kilde: Norddjurs Kommune



Det virker, som om at situationen er kommet bag på jer. Havde I ingen idé om, hvor kommunens økonomi var på vej hen?

»Det er klart, at når man laver et budget for 2018 på et teknisk grundlag, og udgifterne så begynder at tikke ind, så er der jo noget, som ikke har været ramt fuldstændig rigtigt – især på forsørgelsessiden.«

Har I så været dårlige til at lægge budget eller til at aflæse udviklingen?

»Der er ingen tvivl om, at det tekniske budget for 2018 ikke indeholdt den faktiske udvikling, vi stod foran. Det er der kun en ting at sige til: ”Ja, det budget var simpelthen teknisk ikke godt nok.” Det kommer som en boomerang for os politikere og som et chok for borgerne.«

Mere kontrol fremover

Hvem har ansvaret for, at budgettet var forkert?

»Det er udfærdiget af kommunens administration, men jeg er da også sikker på, at det har været ganske overraskende for dem, at det kunne udvikle sig sådan her,« siger Jan Petersen og slår fast:

»Det er et vilkår for både dem og os politikere, at vi ikke kommer i sådan en situation mere. At vi får bygget kvalitet og kontrol op, så vi ikke pludselig står med en anden udvikling i kommunen end den, vi har haft tillid til, var gældende.«

Hvordan vil du beskrive den situation, som Norddjurs Kommune er i lige nu?

»Sådan en overraskelse lader man ikke bare komme. Jeg er fly forbandet over den her situation, men borgerne kan ikke bruge til noget, at jeg er vred. Nu skal vi og medarbejderne rykke sammen i bussen og sørge for, at sådan noget ikke sker mere,« siger borgmesteren.

Det bliver sværere nu

»Der skal handles, og det lange seje træk med at få Norddjurs Kommune ind i vækstrummet, bliver længere nu. Det skal ikke lukkes ned. Potentialerne er store, men det bliver sværere.«

Kan det blive nødvendigt at hæve skatten?

»Jeg udelukker ikke noget som helst. Der skal være politisk vilje til at bruge det instrument, men det kræver, at andre kommuner sætter skatten ned. Det ændrer ikke på, at der stadig vil være noget på udgiftssiden. Det vil bare være mere moderat, og vi skal stadig gøre noget ved udgiftssiden.«

»Det her illustrerer også, at kommuner med et lavt indkomstgrundlag har brug for en udligningsreform. Det er foreløbig kun blevet til, at der blev hældt over en milliard kroner ud i hovedstadsområdet, mens vi andre kan sidde og hygge os med de problemer, vi har.«

Der er møde i kommunalbestyrelsen og i økonomiudvalget onsdag. Hvad kommer der til at ske?

»Indtil vi har lavet et budget, har vi ansættelsesstop, og det udløser en række konkrete situationer, hvor vi er nødt til at tage stilling til vikardækning, og det vil vi gøre onsdag.«

Investeringer må udskydes

»Overordnet kommer vi til at udskyde en række investeringer og ser, hvad der er rum til at gøre, når vi kender hele budgetgrundlaget. Det betyder også, at der er noget, vi simpelthen ikke kan lave.«

Hvad kunne det f.eks. være?

»Det vil jeg ikke byde på nu, men den kortsigtede løsning bliver at sænke investeringsniveauet. En række af de ting, som står på anlægsbudgettet for 2018 kommer ikke til at ske og skal afprøves i forhold til 2019. Og så skal driftsudgifterne ned. Det betyder, at vi kommer til at sænke serviceniveauet. På den måde får vi dæmmet op for nogle af de udgifter, vi har lige nu.«

