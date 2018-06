61-årig død i færdselsulykke

En 61-årig kvinde afgik mandag eftermiddag ved døden efter en færdselsulykke ved Ørum Djurs. Ulykken skete i krydset Hovedvejen/Laenvej.

Østjyllands Politi fik anmeldelsen om ulykken kl. 17.07. Ifølge politiets oplysninger var der formentlig tale om et frontalt sammenstød med en modkørende bil. De foreløbige undersøgelser tyder på, at sammenstøddet skete i forbindelse med, at den 61-årige blev påkørt bagfra. Det var vidner på stedet, der ringede 112 og i første omgang forsøgte at yde førstehjælp til den 61-årige, oplyser Østjyllands Politi.

Bilinspektøren skal nu undersøge de nærmere omstændigheder, hvorfor politiet i skrivende stund ikke kan oplyse yderligere om sagen.

De pårørende er underrettet.