Bilist lå på vejen med bule i hovedet - og sprit i blodet

En 67-årig mandlig bilist fik både en bule i hovedet og en sigtelse for spritkørsel, da han søndag aften havnede i en grøft på Rougsøvej ved Ørsted. En kvinde opdagede bilen i grøften og manden, der lå på asfalten ved siden af med en bule i baghovedet. Da hun ville ringe efter en ambulance, blev manden sur og sagde, at han ikke havde brug for hjælp.

I stedet fik hun fat i politiet, der sendte en patrulje til stedet. Her traf betjentene manden, der virkede påvirket, og de fik ham derfor til at tage en alkometertest. Den viste et stykke over den tilladte promille, og den 67-årige blev anholdt og sigtet for spritkørsel, lyder det fra Østjyllands Politi.