En 59-årig mandlig bilist blev søndag kl. 22.31 standset i Grenaa med alt for meget alkohol i blodet.

En patrulje standsede manden på Markedsgade, og ud fra mandens måde at tale på, fik betjente hurtigt mistanke til, at han var fuld.

Mandens pust i alkometeret fik tallet på skærmen op over to. Han blev derfor anholdt på stedet, og da promillen var så høj, fik han samtidigt taget sit kørekort og beslaglagt sin bil med henblik på at få den konfiskeret, oplyser Østjyllands Politi.