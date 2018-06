Auning indvies med svaner, en greve, rock og meget mere

Auning lægger op til en dejlig dag, når Auning Borgerforening, Mit Auning, Musikforeningen Tråd, KFUM-spejderne i Auning, Auning Idrætsforening, Herregårdsmuseet Gammel Estrup, Midttrafik og Norddjurs Kommune sammen arrangerer aktiviteter i forbindelse med indvielserne af områdefornyelsen, trafikknudepunktet og Auningstenen.

Dagen både starter og slutter med musik på Centervej, mens der til børnene blandt andet er streetfodbold, hoppeborg, bål og ture i et lille tog.

Midtbyens forskønnelse

Jens Meilvang, formand for Miljø- og teknikudvalget i Norddjurs Kommune, indvier områdefornyelsen på det nye trafikknudepunkts areal midt i Auning.

Store Indvielsesdag i Auning, den 30. juni 2018 Kl. 9.30 - 10.30: Gratis morgenmad og kaffe foran Brugsen, mens Musikforeningen Tråd sørger for morgenmadsmusik.

Cirka kl. 10 - 14: Det lille tog kører på trafikknudepunktet. Kl. 10.30 - 12.15: Greven og grevinden fra Herregårdsmuseet guider børnehavebørn fra børnehaven Mælkevejen og deres forældre rundt til indvielserne. Kl. 10.30 - 11: Indvielse af Auning Trafikknudepunkt og Områdefornyelse ved Jens Meilvang, formand for miljø- og teknikudvalget. Det foregår ved Vestergade 12-14 i Auning. Kl. 11.30 - 12: Indvielse af Auningstenen ved Auning Borgerforening og Bente Hedegaard, næstformand kultur- og fritidsudvalget. Rundvisning ved stenen. Det foregår ved Torvegade 1A i Auning (Kulturperronen). Kl. 12 - 14: Aktiviteter på Centerområdet. Kl. 13 - 14: Børn to be wild præsenterer ”Rockmusikkens historie" på Centerområdet.

»Auning er min by, og det er derfor en særlig ære at få lov til at indvie forskønnelsen og den forbedrede infrastruktur her, som jeg tror og håber på vil gøre det endnu mere attraktivt at flytte hertil og investere i byen,« siger han i en pressemeddelelse.

Områdefornyelsen skal få Auning til at fremstå med en sammenhængende og synlig bymidte, hvor byens muligheder for både handel og bosætning synliggøres. Byen er også blevet forskønnet, da belægninger, torve og pladser har fået nyt udtryk. Tilgængeligheden til Auning bymidte er forbedret og Auning har fået et velintegreret knudepunkt for kollektiv trafik i bymidten. Når letbanen begynder at køre på Djursland, kan man komme nemt og hurtigt fra Auning trafikknudepunkt til Aarhus via bus til Hornslet og letbane videre.

»Trafikknudepunktet får moderne og attraktive ventefaciliteter for byens borgere, så det bliver trygt og rart at vente på bussen. På trafikknudepunktet vil buslinjerne mødes, og vi skaber dermed en god sammenhæng i den kollektive trafik med resten af Djursland, Aarhus og Randers,« siger Jens Meilvang videre.

Stenen, Estrup og ridderne

Børnene fra børnehaven Mælkevejen i Auning har forud for byfesten været på Gl. Estrup og har fået historien om svanen og Gl. Estrup. De blev ved samme lejlighed slået til riddere og fik deres helt eget våbenskjold. Børneridderne og deres forældre er derfor inviteret til at være med til indvielserne, og de vil gå i optog med "Greve og Grevinde Scheel" mellem Trafikknudepunktet og Auningstenen ved Biblioteket.

Auningstenen ved Kulturperronen indvies af Auning Borgerforening og Bente Hedegaard, næstformand i Kultur- og fritidsudvalget. Stenen afløser den tidligere træskulptur "Tørvekonen", som stod ved Kulturperronen indtil 2013.

Auningstenen er bestilt af Auning Borgerforening og udført af stenhuggerne Eigil Madsen og Steen Djervad, som har omdannet stenskulpturen "Vandstenen", som har stået på torvet i Auning siden 2001. Skulpturen får historiske motiver fra Auning, som blandt andet bærer præg af byens stærke tilknytning til herregården Gammel Estrup vest for byen, hvor svanen som symbol spiller en særlig rolle, hvilket man også kan høre om på dagen. Derfor fremgår svanen både på Auningstenen og er valgt som et større skulpturelt legeredskab ved det nye trafikknudepunkt.

Fællesskaber

»Kl. 13 går bandet Børn to be wild på scenen ved Centerområdet, og det kommer ikke til at gå stille for sig,« varsler pressemeddelelsen.

Programmet for indvielserne er en del af Kulturring Østjyllands projekt Kulturelle fællesskaber, hvor fokus netop er på at inddrage lokale aktører og borgere i kulturelle aktiviteter.

Indvielserne markerer derfor på flere måder muligheder for at knytte Auning by og borgere tættere sammen både lokalt og med andre byer og både trafikalt og kulturelt. ufno