Velbekomme: Gammel Estrup inviterer til historisk og kongelig spisning

Der serveres lækker mad og vin inspireret af 1800-tallets kongelige tafler, når Dansk Center for Herregårdsforskning i anledning af Forskningens Døgn 2018 inviterer indenfor til en eksklusiv middag i Riddersalen på Gammel Estrup.

Undervejs fortæller eksperter inden for 1800-tallets herregårdskultur om maden, om de omfattende forberedelser og om selve middagen i de herskabelige rammer.

»1800-tallet var en opblomstringstid for en stor del af de danske herregårde. De tilbød, som ingen andre steder, eksklusive rammer, når store begivenheder skulle afholdes med manér. Periodens ypperste begivenheder var, når kongelige personer gæstede herregården. Arrangementerne var storstilede, og forberedelserne var mange. Den kongelige tilstedeværelse kastede glans over herregård og herskabsfamilie, og offentlighedens blik fulgte besøgene,« fortæller Signe Boeskov, ph.d. og forskningsleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning.

Middag med de kongelige

Et strejf af denne herskabelige storhed kan altså opleves, når der den 26. april kl. 17.30 til 20.30 inviteres inden for i Gammel Estrups smukke Riddersal.

Der er dækket op i Riddersalen på Gammel Estrup, når Dansk Center for Herregårdsforskning inviterer til vidensmiddag i anledning af Forskningens Døgn 2018. Deltagerne kan her smage på historien og blive klogere på 1800-tallets kongelige tafler på de danske herregårde. Foto: Gammel Estrup

Her kan man smage på historien, når der serveres mad og vin inspireret af menuer fra kongelige tafler på danske herregårde for 200 år siden.

Aftenens værtspar er Signe Boeskov fra Dansk Center for Herregårdsforskning og museumsinspektør Jesper Munk Andersen fra ReventlowMuseet, Museum Lolland-Falster. De to herregårdsforskere vil under middagen, der også byder på musikalsk underholdning, fortælle den spændende historie om herregårdene og de kongelige tafler.

Prisen er 485 kr., og det dækker middag, vin og foredrag. Seneste frist for tilmelding er mandag den 16. april 2018.