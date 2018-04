Tilskud: 15 projekter får støtte

Det sprudler med gode idéer og initiativer i Norddjurs Kommunes kulturliv. 25 ansøgninger er blevet behandlet, og mere end halvdelen af de behandlede ansøgninger har fået en positiv tilbagemelding fra kultur, biblioteker og fritidsafdelingen.

Formand for Kultur- og fritidsudvalget Lars Østergaard siger:

»Der er afsat 176.000 kr. til mindre kulturprojekter, og det er jo meget positivt at se, at vi i denne omgang har fået alle pengene ud og arbejde og skabe spændende kultur for os alle. Vi glæder os over, at så mange har set og søgt muligheden.«

Man kan nu glæde sig til jazzfestival, en bogudgivelse om Norddjurs med digte skrevet af lokale unge og fotos taget af den unge lokale fotograf Jesper Düring Ringe Nielsen, klassisk musik til en kunstudstilling på Ørsted Kro, JamDays for unge i Auning, kulturprojekter i St. Sjørup, strikkede installationer inde og ude i Fjellerup af de seje Fjellerup Sild, børn og unge, der bliver kreative i Grenaas gader i forbindelse med Grenaa Gademusikerfestival den 15. juni og mere til.

Kulturåret 2018 er godt i gang, og hvis man er nysgerrig og vil ud og opleve, hvad der foregår ude og inde i kommunen, kan man følge med på aktivitetskalenderen www.oplev.norddjurs.dk, hvor der også er tilknyttet en Facebook-side.

Puljen til mindre kulturprojekter, er således blevet tømt, men hvis man nu står med en god idé til et kulturprojekt eller arrangement skal man ikke fortvivle, der er nemlig stadig to muligheder for at søge om tilskud: fleksmidler til de små projekter under 5.000 kr. og midler til større kulturprojekter, hvor der er løbende frist.