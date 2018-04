Jobbarometeret viser vej til det nye job

Norddjurs Kommunes jobcenter har i omkring et år brugt stillingsbarometeret i samtaler med mange af de jobsøgende, som centret er i kontakt med. Det er en succes, fortæller souschef i jobcentret Kirsten Søgaard, der kalder det et fantastisk værktøj, som de kan tilpasse alt efter den jobsøgende.

Det er så illustrativt og nemt at forholde sig til. Kirsten Søgaard, souschef, Norddjurs Jobcenter Det er så illustrativt og nemt at forholde sig til.

Barometeret er bygget efter inspiration fra Brønderslev og tager udgangspunkt i lokale stillingsannoncer, jobcentrets viden om lokalområdets virksomheder og den generelle jobsituation i regionen. Det opdateres hver tredje måned, så det altid modsvarer den aktuelle situation i det lokale jobliv.

»Det er så illustrativt og nemt at forholde sig til,« siger Kirsten Søgaard og forklarer, at de f.eks. bruger det til at vise, hvor en ufaglært kan uddanne sig i retning af.

Men det er også en måde at vise, hvor forskelligt en jobsøgendes kompetencer kan sættes i spil.

»Er man uddannet pædagogisk assistent og har en interesse for børn, så kunne de samme kompetencer måske også bruges i sosu-branchen, for det er jo de samme menneskelige kompetencer, der er behov for,« forklarer hun.

Sidste år havde jobcentret kontakt til en gruppe af jobsøgende, som kom fra samme virksomhed inden for fiskeindustrien, der lukkede. For manges vedkommende var fiskeindustrien det eneste, de havde beskæftiget sig med.

»Så kan det være svært at forestille sig, hvor man ellers kan sætte sine kompetencer i spil,« siger hun, men peger på, at de ved hjælp af stillingsbarometeret guidede flere videre til at videreuddanne sig til industriteknikere og maskinoperatører.

Hvor kommer de fra? Kommune vil undersøge, hvorfor de får flere og flere tilflyttere på offentlig forsørgelse Det er bemærkelsesværdigt, så mange flere på offentlig forsørgelse der rykker til kommunen. Nu skal baggrunden undersøges.

Af samme grund er der ikke stillinger på barometeret, som kræver mellemlange eller lange uddannelser. Stillingerne skal være til at komme i nærheden af for alle uanset baggrund.