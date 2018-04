Kommune får millionbeløb i arvesag: Motivet forbliver et mysterium

Det er ikke nemt at opstøve detaljer om den ukendte arvelader fra Tyskland, Svend Carlo Svenningsen, som har efterladt sig 1,177 mio. kr. til Norddjurs Kommune ifølge sit testamente.

For to uger siden efterlyste Jyllands-Posten information eller pårørende til den afdøde i håbet om at kunne beskrive Svend Carlo Svenningsen og hans motiv ift. at overdrage sin fulde formue til den danske kommune. Desværre har det kun været muligt at opspore sparsomme oplysninger.

Nye oplysninger

Efter avisens efterlysning reagerede Kjeld Simonsen, som er formand for Slægts- og Lokalhistorisk Forening Djursland. Han slog nemlig vores hovedperson op i de gamle kirkebøger fra Grenaa og Lyngby og fandt den familiære sammensætning.

Mystisk arvesag Svend Carlo Svenningsen Testamenteret 1,177 mio. kr. til Norddjurs Kommune.

Født i Grenaa den 16. april 1921.

Søn af Rasmus Arnold Svenningsen og Marie Katrine. Han havde to ældre søstre: Anne Jensine Kirstiane Svenningsen og Ellen Margrethe Svenningsen.

Han boede i Flensborg, da han døde i 2013 og havde ingen livsarvinger.

Svend Carlo Svenningsen blev født den 16. april 1921 i Grenaa og døbt i den lokale kirke samme år. Han er søn af arbejdsmanden Rasmus Arnold Svenningsen og Marie Katrine og havde to ældre søstre. I 1935 blev han konfirmeret i samme kirke og boede endnu hjemme. Forældrene er begravet på Grenaa kirkegård.

Kortfattet testamente

På et tidspunkt er Svend Carlo Svenningsen altså flyttet til Tyskland, hvor han boede til sine sidste dage. I sit testamente har han skrevet, at der ikke efterlades nogen livsarvinger, og at Grenaa Kommune, som det hed dengang, skal arve alt.

Som betingelse skulle kommunen sørge for rydning og istandsættelse af hans bolig i Flensborg. Men inden kommunen blev klar over testamentet, havde tyske myndigheder taget sig af stedet. Udover pengene tilskrev han ligeledes kommunen en lejlighed i Kolding. Denne var imidlertid blevet solgt inden hans død.

Afslutningsvis skriver han, at arvens brug skal bestemmes af borgmesteren i samråd med kulturudvalget. Det har heller ikke været muligt at opklare Svend Carlo Svenningsens forhold til kulturlivet eller andre mulige motiver for den bestemmelse.

Kommunen har endnu ikke besluttet, hvad arven skal bruges på. Pengene er afsat på en særskilt konto, og der vil blive taget stilling til arvens anvendelse i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019.