Debatindlæg

Flere af vores børn og unge under 18 år begynder at ryge end tidligere. Det er meget bekymrende.

Kampen mod ufrivillig deling af private billeder er en frihedskamp. For friheden eksisterer ikke for den, der ufrivilligt for delt private billeder, hvis vi ikke tager ansvar for vores egne handlinger