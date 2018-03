Turistpris: Kattegatcentret er Nordens bedste akvarium

For anden gang har Kattegatcentret vundet den svenske Store Barnsemester-pris i kategorien Bedste Akvarium/Tropikarium i Norden. Og det var en meget glad og stolt direktør, der modtog nyheden.

»Vi kan næsten ikke få armene ned og er meget glade. Vi var oppe imod et rigtig stærkt felt, så vi er meget stolte over, at børnefamilier i hele Skandinavien har valgt at stemme på os – og vi lover at gøre alt for at leve op til den fornemme pris,« fortæller Helle Hegelund, direktør i Kattegatcentret, i en pressemeddelelse.

At det netop er i vores jubilæumsår, vi får den flotte anerkendelse, betyder selvfølgelig ekstra meget. Helle Hegelund, direktør, Kattegatcentret

Kattegatcentret var nomineret til Store Barnsemester-prisen i kategorien Bedste Akvarium/Tropikarium i Norden sammen med 13 andre akvarier fra hele Norden. Det er svenske børnefamilier, der har nomineret Kattegatcentret til prisen, og det er folk fra hele Skandinavien, der de seneste par uger har stemt på deres favorit-akvarium.

25 år

Kattegatcentret vandt også prisen i 2016, og at titlen netop er generobret i år, betyder særligt meget for akvariet på spidsen af Danmarks næse, der fylder 25 år den 7. maj.

»At det netop er i vores jubilæumsår, vi får den flotte anerkendelse, betyder selvfølgelig ekstra meget. Kattegatcentret har siden sin åbning i 1993 gjort over 6,5 million gæster bidt af havet, og det agter vi på allerbedste vis at blive ved med. Vi har masser af nye oplevelser i støbeskeen, så vi kommer ikke til at hvile på laurbærrene,« fortæller Helle Hegelund.

Kattegatcentret barsler blandt andet med modernisering, udvidelse samt nye havdyr og oplevelser.

»Vi har lige haft premiere på et helt nyt opgaveløb, vi inviterer til nye og spændende oplevelser i påskeferien, der kommer snart nye beboere i hajtanken, og så arbejder vi ihærdigt på den første etape af vores store masterplan, der blandt andet kommer til at rumme den mest fantastiske oplevelse med pingviner,« fortæller Helle Hegelund.