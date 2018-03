Kom med helt ind i gabet: Afdød sandtigerhaj har været gennem en CT-scanner

Tidligere på ugen blev den største og ældste haj i Kattegatcentrets historie obduceret, efter den var blevet aflivet pga. alderdom.

Forinden havde den over 2,5 meter lange sandtigerhaj været et smut forbi Aarhus Universitetshospital i Skejby, hvor den var en tur gennem en CT-scanner (en avanceret form for røntgenundersøgelse, red.).

Kattegatcentrets ældste følgesvend kom under kniven

Kattegatcentret har kaldt scanningen for en »enestående chance«.

Til stede under obduktionen af hajen var også en dyrelæge og dyrepasserelever. Foto: Kattegatcentret

»Det er første gang, vi har gjort det. Vi gjorde det for at få vores ikoniske haj foreviget. Det har nemlig ikke været muligt at udstoppe den,« fortæller Rune Kristiansen, kurator i Kattegatcentret, til TV2 Østjylland.

Kattegatcentret har aflivet sin ikoniske haj

I CT-scanneren blev der taget en række billeder af den omkring 30 år gamle sandtigerhaj. De billeder skal fremover bruges til undervisning og i udstillinger.

Siden hajen døde den 24. februar har den været opbevaret i en fryser frem til turen til CT-scanneren og obduktionen.

»Men som vi forventede, fandt vi intet unaturligt under obduktionen udover aldersrelaterede sygdomstegn samt spor efter bakterieinfektioner,« oplyser Rune Kristiansen i en pressemeddelelse.