Det bliver igen gratis at tage bussen

Turister, sejlere og lokale i Grenaa by kan også denne sommer se frem til en periode med gratis bybus.

Det har bestyrelsen i Midttrafik torsdag godkendt, efter at forslaget forleden blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune.

Forsøget med den gratis bus, der også i år kommer til at køre i perioden 1. juli til 12. august, har tidligere vist en stigning på mellem 40-60 pct. i passagerantallet, hvor det anslås, at cirka halvdelen af stigningen er lokale borgere. Passagerantallet har tidligere vist sig at falde tilsvarende, når den gratis kørsel ophører efter seks uger.

Grenaa Buskørsel Kommunen har haft gratis sommerkørsel i årene 2015, 2016 og 2017.

I 2018 gælder sommerkøreplanen fra søndag den 1. juli til søndag den 12. august, begge dage inkl. Til forskel fra normalkøreplanen tilbydes der i sommerkøreplanen kørsel på hverdage om aftenen til kl. 22.15, på lørdage til kl. 17.50 og søndage fra kl. 13.50 til kl. 19.44.

Gratis buskørsel giver større mobilitet mellem by og havn. Ifølge Grenaa Turistkontor er de gratis bybusser i sommerperioden en stor fordel for byens gæster, turister og byens egne borgere, og de tre km mellem by og havn bliver et mindre problem, når man kan bruge bussen frit.

Nemt til havnen

Havnens gæster er ifølge turistkontoret især glade for tilbuddet og besøger flittigt centrum, hvor også butikker, caféer m.v. og ikke mindst Museum Østjylland og Baunhøj Mølle er glade for gæsterne.

Omvendt bliver havnen lettere tilgængelig for gæster, der kommer med bus eller tog til Grenaa, og som også får oplevet det hyggelige havnemiljø og Kattegatcentret.

Kommunen har haft gratis sommerkørsel siden 2015. Indtægtstabet skønnes at ligge omkring 55.000 kr. for de seks uger.