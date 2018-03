Morgengnaven mand havde hash i underbukserne

En politipatrulje fandt onsdag morgen en 32-årig mand, der lå og sov i sin bil på Blichervej i Grenaa.

Forinden havde han ifølge Østjyllands Politi råbt og skreget af en kvinde, der dog havde forladt stedet, da politiet nåede frem.

Da betjentene bankede på ruden for at vække manden, viste det sig, at han var »usædvanlig morgengnaven«, ligesom han udviste aggressiv adfærd.

Dét fik betjentene til at anholde og sigte ham for at forstyrre den offentlige orden.

Da manden blev visiteret, fandt man desuden nogle klumper hash i hans underbukser. Det resulterede i endnu en sigtelse - denne gang for besiddelse af euforiserende stoffer.