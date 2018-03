Kattegatcentrets ældste følgesvend kom under kniven

Tirsdag eftermiddag blev den største og ældste haj i Kattegatcentrets hajtank obduceret. Den tog sin sidste svømmetur i februar, inden den blev aflivet på grund af alderdom. Den næsten 2,5 meter lange sandtigerhaj har længe været bassinets veteran. Den ankom nemlig til Kattegatcentret fire dage inden åbningen den 7. maj 1993 og har derfor svømmet rundt i tanken i alle de år, hvor centret har eksisteret.

Vi har nogle dyrepasserelever, som lærer om hajanatomien undervejs. Lone Thybo Mouritsen, forskningsleder ved Kattegatcentret.

Det anslås, at Sandtigerhajen blev 30 år gammel, hvilket er et langt liv, da de normalt kun bliver 20-25 år i naturen. Og selve obduktionen er ikke en unaturlig del af Kattegatcentrets rutiner. Det gør de nemlig hver gang et større dyr dør.

»Det skal gøre os klogere på, hvordan den ser ud indeni, og om der var bakterieinfektioner. Der er ikke noget, som tyder på noget unaturligt, men der er også et uddannelsesmæssigt perspektiv i det, for vi har nogle dyrepasserelever, som lærer om hajanatomien undervejs,« siger Lone Thybo Mouritsen, forskningsleder ved Kattegatcentret.

Kattegatcentret har aflivet sin ikoniske haj

Sandtigerhajen havde skræntet i noget tid, inden beslutningen om en aflivning blev taget. Lone Thybo Mouritsen fortæller, at det især kan ses på dyrets appetit, hvis der er noget galt. Derfor bliver de altid fodret individuelt, og netop den gamle haj havde ikke meget appetit til sidst.

For nogle dage siden var hajen til CT-scanning på hospitalet. Svarene herfra er ikke kommet endnu.