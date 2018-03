En sygdom forbundet med skyld og skam: Kommune vil have fat i KOL-patienter, før de får diagnosen

64-årige Annette Baltzarsen røg sin første cigaret som 16-årig. Det var dengang man ikke tænkte over, at rygning var farligt. Siden har hun haft et enkelt rygestop på fire måneder. Kroppen kræver nikotinen, som hun siger.

Annette Baltzarsen er én af de omtrent 1.500 borgere i Norddjurs, der har diagnosen KOL. Hendes sygdom karakteriseres som moderat, og hun er således ikke afhængig af et iltapparat, men er stadig begrænset. Støvsugning og rengøring i hjemmet er hun f.eks. nødt til at dele op med hvil.

»Engang kunne jeg klare hele hytten på én gang, men det kan jeg ikke længere. Jeg får hjertebanken, bliver forpustet med åndenød, hvor jeg må have fat i min spray,« fortæller hun.

Et nyt projekt i Norddjurs er sat i verden for at kunne opspore KOL-patienter, længe før de får det så skidt som Annette Baltzarsen og på den måde undgå mange indlæggelser.

Diagnose er penge værd

Rygning er skyld i langt hovedparten af KOL-diagnoserne, og Norddjurs Kommune har sammenlignet med resten af landet en stor andel rygere. 20 pct. af kommunens befolkning er således rygere. Man regner derfor også med, at der i dag er en stor gruppe af indbyggere i kommunen, som har begyndende KOL uden at være diagnosticeret.

Men det er typisk først, når sygdommen er så fremskreden, at der er brug for hjemmehjælp eller hyppige hospitalsindlæggelser, at KOL-patienterne kommer i kontakt med kommunen.

Med støtte fra Sundhedsstyrelsen ønsker Norddjurs Kommune nu at sætte særligt ind over for de tidlige tilfælde af lungesygdommen og på den måde både øge de ramte borgeres livskvalitet ved at få dem i særlige tilbud og samtidig på sigt spare penge på hospitalsindlæggelser og hjemmepleje.

Med to mio. kr. kommer Sundhedsskolen i projektet ”Hjælp til lokale lunger” til at være langt mere opsøgende i lokalsamfundet.

»Vi ved, at der er mange i kommunen, der ryger, og vi ved, at mange af dem har KOL. Men når man sammenligner med dem, vi ser her i huset, så er det jo kun en brøkdel. Hvorfor?« spørger projektleder Malene Gjelstrup Kongsholm og svarer selv, at nogle måske ikke ved, at tilbuddet om hjælp og støtte er til stede.

Andre bor måske i den anden ende af kommunen og synes, at det er for langt at rejse.

»I første omgang vil vi gerne ud af vores lille hus og derud, hvor mennesker er. Det kan være, vi skal stå i den lokale brugs og fortælle, vi er her og gerne vil stable noget på benene. Måske vi skal have ti minutters taletid, når den lille by mødes til bankospil.«

Når hosten begynder

Dengang Annette Baltzarsen begyndte at ryge, var der ikke nogen, der fortalte hende, at det kunne være farligt. Og hun tænkte ikke nærmere over, at hun kunne få hjælp, da hun begyndte at hoste og fik konstateret astma.

Hun ryster benægtende på hovedet til, at hendes egen praktiserende læge har talt med hende om nødvendigheden af rygestop.

Al forskning viser, at et rygestop ville kunne øge hendes livskvalitet væsentligt. Det ved hun godt:

»Jeg ved jo, at hvis jeg ikke gør noget, er der kun én vej. Så dør du«

»Men det kræver, at man har den her med,« siger hun og peger på sit hoved, der efter knap 50 års rygning ikke kan vænne sig til noget andet.

KOL-patienters lungeskader kan ikke repareres, men en forbedret kondition og muskelstyrke kan betyde, at der skal mere til, før man bliver forpustet. Fysioterapeut Simon Bregendahl Bak hjælper KOL-patienter med målrettet træning. Foto: Casper Dalhoff

To mio. kr. til lokale lunger I Norddjurs Kommune bor der ca. 1.500 borgere med en KOL-diagnose (kronisk obstruktiv lungelidelse). Dertil kommer en større gruppe med begyndende ikke-diagnosticeret KOL. Man anslår, at 85 pct. af alle tilfælde af KOL kan tilskrives rygning. 20 pct. af borgerne i Norddjurs Kommune ryger. På landsplan er det 16 pct. Norddjurs-projektet ”Hjælp til lokale lunger” har fået 2,24 mio. kr. af Sundhedsstyrelsens pulje, som støtter videreudvikling og styrkelse af indsatser med særligt fokus på ældre medicinske borgere og udsatte grupper. Målet er at få 75 pct. flere borgere med KOL henvist fra Regionshospitalet i Randers og fra alment praktiserende læger, og 50 pct. flere skal gennemføre et rehabiliteringsgruppeforløb.

»Jeg har det værst om morgenen til morgenkaffen. Der kæderyger jeg. Jeg har prøvet at sidde med strikketøj i stedet, men den går ikke.«

»Jeg har prøvet med plaster og nikotintyggegummi, men jeg kan ryge alligevel. Og de piller man kan få på recept, dem kaster jeg op af.«

Lovede at stoppe

Annette Baltzarsen er uddannet og har arbejdet på kontor, men senest som servitrice i en bar. For tre år siden flyttede hun til Grenaa for at passe sin nu afdøde eksmand. Han døde af lungekræft og havde ligesom Annette Baltzarsen lungesygdommen KOL.

»Han ville gerne, at jeg stoppede med at ryge. Han kunne jo se, hvor det bar hen med ham. Og det lovede jeg ham også, men det kan jeg ikke på nuværende tidspunkt,« siger hun.

Annette Baltzarsen fik diagnosen KOL for 15 år siden – fem år efter de første alvorlige symptomer med astma og adskillige lungebetændelser begyndte.

»Det gik noget tid, for jeg er ikke sådan en, der går til læge i tide og utide.«

Til spørgsmålet om, hvad hun havde gjort, hvis hendes læge for 20 år siden var begyndt at tale med hende om rygning, svarer hun:

»Jeg ville nok have sagt: ”Det skal du ikke blande dig i.”«

Da en læge på Hvidovre Hospital efter at have diagnosticeret hende med KOL talte med hende om et rygestop, blev hun vred.

»Jeg spurgte, om han selv røg. Det gjorde han ikke, og så sagde jeg, at vi godt kunne stoppe der, for så ved han ikke, hvor svært det er,« siger hun.

En skamfuld sygdom

De fleste ved godt, at det er farligt at ryge. Og netop forståelsen af, at rygning i høj grad er skyld i KOL, oplever de i Grenaas sundhedshus, kan afholde folk fra at søge hjælp. Modsat overvægtige, som i høj grad opsøger kommunens forskellige tilbud, så ser de ikke ret mange folk med de tidlige symptomer. Malene Gjelstrup Kongsholm forklarer, at KOL er en sygdom forbundet med meget skam og skyld:

»Der er en generel opfattelse af, at det er deres egen skyld. De kunne jo bare være stoppet med at ryge. Og hvis de fleste har den opfattelse, er det måske pinligt at stå frem og sige, at man har en sygdom, der er selvforskyldt. Man lader måske være med at gå til læge, for han siger alligevel bare, at man skal stoppe med at ryge.«

Derfor er hun og kollegerne i Sundhedsskolen også interesserede i at finde ud af, hvordan man får fat i rygere, allerede inden hosten begynder – eller før. Hvad kan få folk til at opsøge dem eller lægen, som derfra kan henvise videre til den rette hjælp.

Malene Gjelstrup Kongsholm er projektleder i projektet "Hjælp til lokale lunger". Foto: Casper Dalhoff

»Problemet er, at sygdommen kommer snigende. Der er en lang periode, hvor man ikke har symptomer, men bare synes, at det er dejligt at ryge. Og lige så stille begynder man at få symptomer. Det er jo ikke fra den ene dag til den anden, at man ikke kan trække vejret, det ændrer sig langsomt over tid, og så er man som menneske nok bare god til at vænne sig til ting,« forklarer projektleder Malene Gjelstrup Kongsholm.

»Man vænner sig måske til at gå lidt langsommere op af trappen eller gøre rent af to omgange.«

I løbet af de kommende måneder begynder arbejdet med at rekruttere et hold af personer med et tidligt stadie af KOL, som i fællesskab kan indgå i et forløb. Det kan være ugentlige gåture eller træning i nærheden af hjemmet. Fællesskabet og lokal forankring er af afgørende betydning.

»Det må gerne tage udgangspunkt i noget sundhedsfagligt, men det kan foregå på mange måder,« siger projektleder Malene Gjelstrup Kongsholm og understreger, at tiltagene skal leve videre, også efter projektet stopper.

Om det så er fælles rygestop eller madlavning i forsamlingshuset.

Pusten tilbage

Annette Baltzarsen kan skrive under på, at det gør en forskel med en målrettet indsats.

I godt en måned har hun et par gange om ugen gået til målrettet træning for KOL-patienter på Sundhedsskolen i Grenaa. For selv om man ikke kan genoprette beskadiget lungevæv, så kan konditions-, styrke og bevægelighedstræning øge livskvaliteten væsentligt for KOL-patienter.

»En forbedret kondition og muskelstyrke gør, at der samlet set skal mere til, før man bliver forpustet i forbindelse med almindelige hverligdagsaktiviteter som trappegang og støvsugning,« forklarer fysioterapeut Simon Bregendahl Bak, der står for Annette Baltzarsens målrettede træning.

Og træningen har hjulpet bemærkelsesværdigt. »Før jeg startede heroppe kunne jeg ikke få luft, når jeg kom herop ad bakken,« fortæller hun om den godt en kilometer lange tur fra hjemmet til Sundhedsskolen, hvor hun træner. I dag, bare en måned efter hun er begyndt, har hun ikke længere behov for at tage et pust af sin inhalator, når hun kommer derop.

Når det gratis forløb på et par måneder er overstået, har hun en aftale med en veninde om at begynde at træne sammen. Det er svært at finde motivationen til at komme afsted alene, føler hun.

»Havde jeg ikke fået en henvisning fra min læge til det her forløb, havde jeg nok siddet derhjemme uden at gøre noget. Og så bliver det jo kun værre.«

Rygestoppet er hun ikke lykkedes med. Håbet er, at hun kan være røgfri om et år.