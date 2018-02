Fødevarer spiller en central rolle i Norddjurs, hvor næsten hver fjerde beskæftigede i den private sektor arbejder inden for fødevare-området i fx produktion, forarbejdning og restaurationer. Dette stærke fundament skal projektet ”Best of Norddjurs” bygge videre på.

Projekt Best of Norddjur Landsbyudvikling gennem fødevareinnovation skal forløse Norddjurs" store fødevarepotentiale.

Dette skal ske ved at arbejde målrettet med lokale råvarer, kompetenceudvikling af fødevareaktører og styrkelse af landsbyidentiteten.

Projektet igangsættes i februar 2018 og tager udgangspunkt i Fjellerup, Bønnerup, Høbjerg og Norddjurs" skove.

I projektet arbejdes der videre med udbredelsen af det grønne Høst-mærke, som blev lanceret i forbindelse med Høstfestival i Norddjurs i 2017.

Mærket kan tildeles lokale fødevareprodukter.

Projektet tager udgangspunkt i områderne Fjellerup, Bønnerup, Høbjerg og Norddjurs" skove. Eksperter i form af madhistorikere og kokke vil kortlægge lokalområdernes råvarer og fødevareaktører.

Derefter vil de i samarbejde med lokalsamfundene udvikle nye produkter og aktiviteter, der sætter fokus på de fire elementer kyst, skov, have og mark.

Målet er endvidere at styrke identitetsfølelsen i landsbyerne og kompetenceudvikle de lokale producenter, gårdbutikker, slagtere, kroer osv. for på den måde at skabe vækst.

Mad med vækstmuligheder

Formand for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs Kommune, Else Søjmark (S), ser store muligheder i projektet:

»Vi har i Norddjurs en markant styrkeposition på fødevareområdet, hvor en lang række lokale virksomheder og råvarer af høj kvalitet bidrager med arbejdspladser og kulinariske oplevelser til glæde for lokale borgere og besøgende. Vores landdistrikter ligger dog stadig inde med store uforløste potentialer på fødevareområdet, hvilket vi vil aktivere med Best of Norddjurs. På den måde kan vi bidrage til at skabe positiv udvikling og endnu flere arbejdspladser i landsbyerne - og dermed styrke lokalsamfundene. Vi er utrolig glade for at Erhvervsstyrelsen har valgt at støtte op om dette arbejde,« siger Else Søjmark i en pressemeddelelse.

Projektaktiviteterne støttes af Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje med et tilskud på 223.000 kr. Norddjurs Kommune, der er fungerende projektholder, bidrager med 170.000 kr., hvoraf 100.000 er bevilliget fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets udviklingspulje.

Det Grønne Museum er partner på projektet, der løber over en 12-måneders periode frem til februar 2019.