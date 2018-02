Alternativ læring: Museer bag nyt læringsprojekt

Man lærer, når man går på museum. Og i et nyt projekt vil museer i Norddjurs arbejde med pædagoger og lærere for at øge opmærksomheden på, hvordan de kan skabe andre og mere kreative læringsrum for børn i kommunen.

»Målet med initiativet er at skabe flere læringsoplevelser for børn og unge – de skal smage, sanse og opleve Norddjurs’ mange autentiske læringsrum og muligheder for udfoldelse i kommunens særegne kultur og natur fra de er helt små og begynder i dagtilbud og til endt ungdomsuddannelse,« siger museumsformidler Helle Ingerslev Kristensen fra Gammel Estrup, der er en af projektets drivkræfter.

Læring Norddjurs Projektet Læring Norddjurs er etableret af Museum Østjylland, Norddjurs Skoletjeneste og Gammel Estrup.

Læringsmessen finder sted på Museum Østjylland den 1. marts.

Messen henvender sig til pædagoger og lærere, mens netværket ”Netværk for kulturel læring i Norddjurs” er for lærere og pædagoger med interesse i kultur og alternative læringsrum.

Det er Museum Østjylland, Gammel Estrup og Norddjurs Skoletjeneste, som står bag projektet og nu inviterer pædagoger og lærere til en såkaldt læringsmesse med oplæg af blandt andet forsker og ekspert i outdoorpædagogik Karen Barfod.

Ambitionen er at få flere børn og unge i Norddjurs ud på museerne og i andre alternative læringsrum.

»Håbet er at starte en tradition, der er med til at styrke Norddjurs, hvad angår eksterne læringsrum, åben skole og spændende tilbud for kommunens børn og unge,« forklarer Helle Ingerslev Kristensen om projektet.

Alle pædagoger, konsulenter og undervisere er velkomne til læringsmessen, der holdes på Museum Østjylland i Grenaa den 1. marts og åbnes af borgmester Jan Petersen (S).

Læring Norddjurs står også bag et nyopstartet netværk for kulturel læring. Netværket er et fagligt netværk for alle, der beskæftiger sig med kulturel læring for børn og unge i kommunen.

Projektet ”Bredere og stærkere kulturel læring i Norddjurs” er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og Norddjurs Kommune.