200 lærere, 300 sosu’er, 1.000 pædagoger: Hvis provinsen var hovedstad, så ...

En nedjustering af indkomstskatteprocenten med 1,7 pct. ville lune godt i de fleste husholdninger. Forestiller man sig, at Syddjurs Kommune lå i Storkøbenhavn, ville indbyggerne kunne lune sig med en lavere skatteprocent. Eller måske ville kommunen hellere bruge pengene på flere pædagoger eller social- og sundhedspersonale ... I så fald ville der, hvis Syddjurs blev revet op med rode og placeret på Valby Bakke, kunne ansættes 229 ekstra lærere eller 296 sosu’er.

Udregningen er naturligvis fiktiv, men er lavet for at illustrere betydningen af den udligningsreform, som regeringen skal tage stilling til i 2018.

Et andet eksempel er Aarhus Kommune, som ville få en gevinst på 414.574 mio. kr. ved at blive plantet i Storkøbenhavn. Det kunne veksles til 828 lærere eller 1.010 pædagoger.

»Kortet er lavet for at illustrere den forskelsbehandling, som det nuværende udligningssystem indeholder,« siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune og formand for Bedre Balance, et fællesskab stiftet af en række provinskommuner, der arbejder for en ændring af det danske udligningssystem.

»Vi skal have et nyt moderniseret udligningssystem, der er ens på tværs af hele landet, så alle kommuner i udgangspunktet får de samme muligheder,« siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune og formand for Bedre Balance, et fællesskab stiftet af en række provinskommuner, der arbejder for en ændring af det danske udligningssystem.

I dag eksisterer der i udligningsordningen én ordning for de 34 hovedstadskommuner, hvor forskelle i de økonomiske muligheder udlignes på højt niveau. Resten af landets kommuner ligger under en anden ordning. Det retoriske spørgsmål, som udregningen besvarer, er: »Hvad ville der ske, hvis en provinskommune blev den 35. hovedstadskommune?«

»Det er en efterhånden 80 år gammel konstruktion, som er helt ude af trit med det samfund, Danmark er i dag, og de mange opgaver, som løses ude i kommunerne,« konkluderer Torben Hansen.

Aarhus, Randers, Esbjerg, Herning, Hjørring, Holstebro, Odsherred og Vordingborg er gået sammen i alliancen Bedre Balance og forsøger derigennem at påvirke debatten forud for, at regeringen skal tage stilling til en reform af udligningssystemet.

Hovedbudskabet er, at ordningen splitter Danmark i et A- og et B-hold, hvor hovedstadsområdet har råd til et højere serviceniveau end resten af landet.

Er det rimeligt, at borgere i provinsen skal betale mere i skat for en service, der er ringere, lyder spørgsmålet.

»Resultatet af skævhederne i systemet kan tydeligt ses i de rå tal. Uden for hovedstadsområdet må borgerne i gennemsnit betale 1,25 procentpoint mere i skat. Samtidig må de samme borgere acceptere, at deres kommuner slet ikke har råd til et serviceniveau, der kan måle sig med det, vi ser i hovedstadsområdet. Det mener vi i Bedre Balance, skal laves om. Vi skal have et nyt moderniseret udligningssystem, der er ens på tværs af hele landet, så alle kommuner i udgangspunktet får de samme muligheder.«

Det kommunale udligningssystem har netop til formål at sikre, at kommunerne kan tilbyde en nogenlunde ensartet service til borgerne, selv om der er stor forskel på det økonomiske udgangspunkt. Problemet med det nuværende system er, set med en provinskommunes øjne, at systemet ikke er rimeligt.

Ønsket er, at systemet rettes, så fordelingen baseres på objektive kriterier, der afspejler forskellene i udgiftsbehovet i alle landets kommuner.