En smilende direktør i vand- og spildevandselskabet Aquadjurs, Palle Mikkelsen, ser frem til både sol og blæst i 2018:

»Det bliver godt for både økonomien og miljøet,« siger han.

En helt ny husstandsvindmølle og et solcelleanlæg markerer nemlig en milepæl i den grønne omstilling, som Aquadjurs er i gang med. Anlæggene er netop sat op, og nu skal de bare tilsluttes.

Sol- og vindproduktionen er tilpasset, så Aquadjurs altid selv kan aftage og bruge al strømmen. I 2018 vil næsten 25 pct. af energiforbruget til rensning af spildevand blive dækket af hjemmeproduceret sol- og vindenergi.

Fakta AquaDjurs Et non-profit aktieselskab ejet af Norddjurs Kommune.

Ejer kloaknettet og renser spildevand fra Norddjurs Kommune og en del fra Syddjurs Kommune.

Er med i Vandsam, der sørger for rent drikkevand i den vestlige del af Norddjurs Kommune.

Ny husstandsmølle og solceller skal levere ca. 340 mWh om året. Det svarer til knap en fjerdedel af energiforbruget til rensning af spildevandet på Fornæs Renseanlæg.

Udledningen af CO2 reduceres tilsvarende, hvilket har en positiv effekt på klimaforandringerne. Selve investeringen er tjent hjem på under 10 år med en årlig forrentning på næsten 10 pct.

Det er blot et af mange skridt i en proces, som skal gøre Aquadjurs grønnere. I flere år har Aquadjurs reduceret energiforbruget ved at investere i ny teknologi og omlægge rensningen af spildevand.

»Og vi slutter ikke her. I takt med at teknologien udvikler sig, vil vi lave flere tiltag, der for eksempel kan udvinde fosfor eller udnytte varmen i spildevandet. Vi vil gerne være grønnere, men det skal også hænge sammen økonomisk,« understreger Palle Mikkelsen.

”Rejsegildet” på sol- og vindanlægget sker samtidig med, at Norddjurs Kommune har udpeget Bente Hedegaard (S) som ny formand. Kunderne skal også vælge medlemmer til bestyrelsen - fristen for at stille op er 17. februar.

Aquadjurs har et budget på cirka 70 mio. kroner og mere end 20 medarbejdere.