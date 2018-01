Ny treenighed på Djursland: Kirke, kro og jazzklub

Jazz skal også spilles på landet.

Det mener de i Ørsted på Djursland, hvor Ørsted Kirkes menighedsråd, Djurslands Jazzklub og den folkeejede Ørsted Kro er gået sammen om et arrangement den 28. januar.

Klokken 16 starter en koncert i den nyrestaurerede Ørsted Kirke.

Det er den internationalt kendte jazz- og gospelsangerinde Monique Thomas, der kommer sammen med Burich-L’Etienne New Orleans Ensemble byder på jazz og gospel.

Vi laver denne koncert, så musikinteresserede på landet ikke behøver at tage til storbyen for at høre jazz, men nærmest helt bogstaveligt kan få musikken ud til vandkanten. Flemming Seiersen, Ørsted Kro Vi laver denne koncert, så musikinteresserede på landet ikke behøver at tage til storbyen for at høre jazz, men nærmest helt bogstaveligt kan få musikken ud til vandkanten. Flemming Seiersen, Ørsted Kro

Efter koncerten – med start kl. 18 – er der original New Orleans-middag på Ørsted Kro.

Sangerinden Monique Thomas har fået meget flotte anmeldelser i både Danmark og flere europæiske lande. Hun er født i Philadelphia i USA og er uddannet på et universitet i New Jersey. I dag bor hun i Frankrig, hvor hun også underviser. Hendes forbilleder er bl.a. Ella Fitzgerald og Billy Holiday.

Musik til vandkanten

»Vi laver denne koncert, så musikinteresserede på landet ikke behøver at tage til storbyen for at høre jazz, men nærmest helt bogstaveligt kan få musikken ud til vandkanten, nemlig her til Ørsted på Norddjursland«, siger Flemming Seiersen, der presseansvarlig for Ørsted Kro.

Konceptet er afprøvet før – nemlig for tre år siden, hvor Lillian Boutté, der nu har forladt musikscenerne pga. sygdom, sang i kirken for 235 tilhørere i en fyldt kirke. 175 af dem fortsatte til middag på kroen.

»Hvis man var på en parallel jordklode, og man stillede ind på deres radiostation, så kunne det lyde som vores musik.« Kronprinsparrets Kulturpris blev lørdag aften overrakt til duoen Den Sorte Skole. De ser det som deres mission at give danskerne musiklektioner – blandt andet ved at blande syrerock og gospel.

»Monique Thomas har høstet stor anerkendelse i en række lande – også i Danmark – med meget flotte anmeldelser. Når det overhovedet kan lade sig gøre at få hende til Ørsted med Burich-l’Etienne fem-mands New Orleans Ensemble – samme band, som i 2015 spillede med Lillian Boutté – skyldes det samarbejdet med Djurslands Jazzklub. Monique Thomas og det internationalt kendte band spiller nemlig aftenen før i jazzklubben i Grenå. Dobbelt-arrangementet i Grenå og Ørsted gør det økonomisk muligt. Især, hvis der kommer lige så mange som i 2015,« siger Flemming Seiersen.

Til arrangementet med Monique Thomas er der allerede solgt 80 billetter. Resten kan købes på oerstedkro.dk.