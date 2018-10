Debat: Et budgetforlig blottet for troværdighed, respekt og engagement

Jeg har ladet mig fortælle, at vi i Aarhus har tre værdisæt, vi gerne vil kendes for. Nemlig en troværdighed i, hvad vi siger, en respekt over for vore medborgere og ikke mindst engagement i vores arbejde. Ord, der er svære at erklære sig uenig i, men som først viser deres ægthed, når de bliver omsat til et operationelt plan.

Der har været forskellige udmeldinger fra borgmesteren under budgetforhandlingerne; udmeldinger, der alene har forplumret processen og gjort den uigennemsigtig. Først tegnede borgmesteren et skrækscenarie, hvor han advarede om, at sparerunden ville have konsekvenser for velfærden. Hen ad vejen hev han dog penge op af hatten, som ville afbøde massakren. Han fik tegnet et billede af sig selv som helten og vogteren af velfærden. Den købte 28 af de 31 siddende byrådsmedlemmer og indgik et budgetforlig, som var orkestreret til mindste detalje af ham, der har den fulde økonomiske indsigt.

Jeg vil aldrig nedprioritere vores ældre, handicappede, unge og børn, når der findes en smartere og langt mere effektiv vej ud af sparerunden.

Således har 28 byrådsmedlemmer erklæret sig enige i en besparelse på BPA-ordningen, som de facto forringer forholdene for mennesker med handicap, er en udhuling af det private arbejdsmarked og reducerer borgernes frie valg.

Jeg ønskede, at vi styrkede indsatsen over for de 1.500 ledige, der skal i job, ved at bruge en privat leverandør, der har økonomisk incitament til at levere resultaterne, så besparelsen kan opnås. Dette blev afvist. Ydermere vil forligspartierne nu også drive inkassovirksomhed, på trods af at private firmaer tilbyder denne service til en langt mere favorabel pris?

Flertallet har også valgt at prioritere midler til et projekt, der tilbyder kommunale diætister, at behandle rygpatienter og regulere borgernes ryge- og alkoholvaner, højere end bedre velfærd til de ældre. Klokkeklare eksempler på, at kommunen tager levebrødet fra det private marked, reducerer borgerens frie valg og indskrænker den enkeltes frihed til selv at bestemme i eget liv. Eksemplerne på det, jeg kalder offentligt opgavetyveri, er mange, og det står krystalklart for mig, hvorfor Aarhus Kommune fremstår som en erhvervsfjendtlig kommune. Der er ganske enkelt ikke politisk lydhørhed og respekt over for erhvervslivet.

For mig er ord ikke bare ord. De skal kunne tåle at blive omsat til virkelighed. Derfor er jeg ikke en del af et budget, der ikke lever op til Aarhus’ værdier om troværdighed, respekt og engagement. Jeg vil aldrig nedprioritere vores ældre, handicappede, unge og børn, når der findes en smartere og langt mere effektiv vej ud af sparerunden.