Som bestyrelsesmedlem i Aarhus Havn siden den 1. januar 2018 har jeg kun den største respekt og ros til Aarhus Havns medarbejdere, ledelse og Aarhus Havns bestyrelse. De har sammen igen i 2017 skabt et rigtig flot resultat.

Aarhus Havns bestyrelse er sammensat af en medarbejderrepræsentant, tre erhvervsfolk og tre byrådsmedlemmer, hvor formanden er borgmester Jacob Bundsgaard (S). Venstre foreslog for ca. 10 år siden at ændre Aarhus Havns bestyrelse til udelukkende at skulle bestå af erhvervsfolk og en medarbejderrepræsentant.

Det lykkes desværre ikke. Socialdemokratiet ønskede ikke at følge Venstres forslag, men Venstres forslag førte som bekendt til, at bestyrelsen nu består af tre erhvervsfolk, tre byrådsmedlemmer og en medarbejderrepræsentant. Så Flemming Jessen du må henvende sig til Jacob Bundsgaard (S), hvis du ønsker at ændre bestyrelsens sammensætning.

Når vi om få år påbegynder arbejdet med at etablere en tunnel under Marselis Boulevard, ønsker vi i Venstre at etablere en tunnel hurtigst muligt til mindst mulig gene for naboer, billister og ikke mindst Aarhus Havns mange virksomheder.

Flemming Jessen, det er helt ok, at du ikke deler holdninger med Venstre og synes at jeg tilsyneladende står last og brast med Socialdemokratiet og borgmester Jacob Bundsgaard, men det vil klæde dig at holde dig til fakta.

De tidligere beregninger og beskrivelser fortæller, at en gravet tunnel vil tage ca. fem år at bygge - alt for lang tid efter Venstres mening. Derfor undersøger teknikrådmand B. Simsek (V) nu, hvad det vil koste med en boret tunnel med den nyeste teknologi til rådighed. I Venstre håber vi med en boret tunnel at anlægstiden kan kommer ned på ca. to år.

Tidligere beregninger har vist, at en boret tunnel er dyrere end en gravet tunnel. Derfor kan vi forvente en merpris på en boret tunnel. Det vil være en kæmpe fordel for Aarhus Havn, der har national betydning som Danmarks største containerhavn at få en fremtidssikret løsning med en tunnel under Marselis Boulevard. Derfor er det også rettidig omhu at drøfte ekstra finansiering. Når vi kender de nye beregninger for en boret tunnel, kan jeg sagtens forstille mig, at Aarhus Havn sammen med Aarhus Kommune skal bidrage med de millioner kroner, som evt. kommer til at mangle.



Aarhus Havn skal investere i fremtiden, en investering i en boret tunnel kan vise sig at være en rigtig god investering.

I Venstre er og har vi altid set havnen og de arbejdspladser, der er dér, som et kæmpe plus for Aarhus. Aarhus Havn skal have de udviklingsmuligheder, som havnen har behov for nu og i fremtiden. Vi har blot stillet det spørgsmål i debatten: Er det nødvendigt med en havneudvidelse på 140 hektar?

Derfor ærgrer det os noget, at en gigantisk havneudvidelse alene bliver gjort til et spørgsmål om, hvorvidt man vil havnen eller ej, og om man vil arbejdspladser. Det vil vi i Venstre. Vi har historisk altid støttet havnen, og det vil vi også gøre i fremtiden.

På byrådsmødet den 12. september 2018 drøftede vi i Aarhus Byråd, om der skulle udarbejdes en VVM-undersøgelse for en havneudvidelse på 140 hektar. Venstre tog forbehold i sagen.

Det betyder ikke, at Venstre er imod en havneudvidelse, men vi siger blot, at vi skal tænke os om, når vi planlægger i Aarhus. Vi gør altid klogest i at tænke det, vi planlægger, ind i et bredere perspektiv. Der skal tænkes på gode betingelser for erhvervslivet på tværs af brancher, der skal tænkes arbejdspladser, miljø og livskvalitet for borgerne. Der skal kort sagt tænkes hele vejen rundt. Men spørgsmålet, der er rejst, er ikke om den nuværende havn skal være der eller ej. Spørgsmålet der er rejst, er om en gigantisk havneudvidelse.



Nu bliver der så udarbejdet en VVM-undersøgelse for den 140 hektar store udvidelse, så planerne kan belyses nærmere. Så må vi se, hvad det bibringer af oplysninger.

