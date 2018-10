Debat: Aarhus skal naturligvis også have et rigtigt fodboldstadion

Det er beklageligvis ikke alene den helt afgørende overordnede infrastruktur, som halter meget i Aarhus-området og i øvrigt i Østjylland som helhed. Det gør også det forhold, at vi ikke har et rigtigt fodboldstadion i Aarhus.

Nu kan et rigtigt fodboldstadion selvfølgelig ikke måle sig i betydning med den overordnede infrastruktur, men betydningen af at have et stærkt, kendt og respekteret fodboldhold i Aarhus skal man ikke undervurdere. Det tegner på mange måder en del af byens ansigt udadtil, ligesom det har stor betydning for byens selvforståelse og identitet. Så et godt fodboldhold er ikke kun vigtigt for os fodboldfans.

Det er også vigtigt for Aarhus som sådan. Det er derfor nødvendigt, at vi prioriterer fodbolden og sporten i øvrigt. For fodbolden betyder dette, at vi hurtigst muligt skal have et rigtigt fodboldstadion, hvor der ikke er atletikbaner uden om, men hvor tilskuerne af hensyn til fodboldoplevelsens intensitet kan komme helt tæt på banen, ligesom man kan på andre fodboldstadions, f.eks. i Herning, Silkeborg, Horsens og Randers, hvor der tillige også er gode tilkørselsforhold og tilgængelighed, ligesom der er mange parkeringspladser.

Når vi skal i gang med et nyt stadion, er det første spørgsmål, som skal besvares, om det skal blive liggende der, hvor det ligger nu. Og det allerførste spørgsmål, som vi skal have fyldestgørende besvaret i den anledning er: Hvad kan arealerne, hvor stadion, cykelbanen og væddeløbsbanen ligger indbringe til Aarhus Kommune, hvis hele arealet - formentlig dog undtagen ”De røde bygninger” - sælges med byggeretter til lejligheder? Jeg tror, at det vil være et særdeles stort beløb, idet området efter min opfattelse vil være helt utroligt attraktivt til lejligheder, ja, måske endda det mest attraktive i hele Aarhus.

Et nyt stadion, som skitseret, burde være en overkommelig opgave for Aarhus, som har store ambitioner om at være vækstdriver for hele området, og som forventer i 2030 at have 375.000 indbyggere og i 2050 450.000 indbyggere. Et nyt stadion, som skitseret, burde være en overkommelig opgave for Aarhus, som har store ambitioner om at være vækstdriver for hele området, og som forventer i 2030 at have 375.000 indbyggere og i 2050 450.000 indbyggere.

Så jeg forestiller mig, at vi taler om et salgsbeløb, som skal skrives i mia. kr. Altså mindst 1 mia. kr. og måske endda flere? Men jeg ved det ikke. Men jeg ved, at det er helt nødvendigt at få spørgsmålet fyldestgørende besvaret, som det allerførste. Som det fremgår ovenfor, tror jeg, at det nye stadion skal opføres et nyt sted alene af økonomiske grunde.

Aarhus Kommune er ikke i en økonomisk position, hvor man kan tillade sig at sige ”nej tak” til et så betydeligt beløb. Aarhus Kommune har mig bekendt ikke her og nu flere hundrede mio. kr., hvor der står nyt stadion på. Ved at flytte stadion til et nyt sted, kommer stadion sådan set selv med pengene. Det nye stadion er fuldt ud selvfinansieret og mere til! Stadion skal således flyttes alene af økonomiske grunde.

Stadion skal ikke alene flyttes af økonomiske grunde. Der er også en række andre vægtige grunde til at flytte stadion. Bl.a. er parkeringsforholdene mangelfulde, og det mærkes allerede ved forholdsvis få tilskuere på stadion. Så der parkeres rask væk rundt omkring på de små villaveje og alle mulige andre steder, som egentlig ikke er beregnet til dette. Tilgængeligheden og tilkørselsforholdene lader også meget tilbage at ønske, idet man ligger langt væk fra motorvejen og andre overordnede veje, ligesom der er langt til et trafikknudepunkt for den kollektive trafik som tog, letbane og buslinjer.

Og så ligger det nuværende stadion for meget for sig selv. Det bør på sigt indgå som en vigtig del, og som den første del af et større sports- og eventcampus, som skal opbygges over tid, så vi virkelig kan få de synergieffekter frem, som der er i sådanne campusser eller klynger.

Et nyt stadion, som opføres et andet sted, skal opfylde de krav, som er gældende i relation til kapacitet mv. for landskampe og internationale fodboldkampe.

Det nye stadion skal samtidig være Danmarks andet nationale stadion, hvor der som et led i at skabe en bedre balance i Danmark skal spilles rigtige landskampe, og hvor der hvert andet år tillige gerne skal spilles pokalfinale. Det er jo sådan, at af 14 hold i Superligaen kommer de 11 hold fra Vestdanmark. Dertil kommer, at størstedelen af Danmarks befolkning bor i Vestdanmark. Så det forekommer sådan set helt grotesk, at det hele skal foregå i København.



Divisionsforeningen åbner for lempelse af stadionkrav Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, åbnede på en KL-konference en kattelem for en ændring af stadionkravet på 10.000 pladser.

Dertil kommer, at AGF forhåbentlig i fremtiden stedse vil være at finde i toppen af Superligaen med de store kampe, som dette medfører såvel i Superligaen som europæisk. Dette vi hæve tilskuertallet til kampene ganske betragteligt. Potentialet er der. Det så vi ganske tydeligt, da AGF spillede pokalfinale mod FCK i København. Dette kræver, at vi i Aarhus har et nyt stadion med de fornødne faciliteter til rådighed. Og det vil et nyt større stadion et andet sted til f.eks. minimum 30.000 tilskuere kunne opfylde - også med hensyn til tilgængelighed og parkeringsforhold.

Et nyt stadion, som skitseret, burde være en overkommelig opgave for Aarhus, som har store ambitioner om at være vækstdriver for hele området, og som forventer i 2030 at have 375.000 indbyggere og i 2050 450.000 indbyggere. Dette indbyggertal er ca. lige så meget som Herning, Silkeborg, Horsens og Randers tilsammen, og disse fire byer har altså fire rigtige stadions tilsammen.

Seks nye kunstgræsbaner på vej til Aarhus

Så må Aarhus altså også kunne klare bare ét rigtigt fodboldstadion. Vi skal have et nyt rigtigt fodboldstadion et nyt sted i Aarhus, fordi det er alt for dyrt at lade stadion blive liggende, hvor det ligger. Samtidig er denne løsning selvfinansierende, og vi kan ret så hurtigt få finansieringen på plads, ligesom vi kan løse tilgængeligheds- og parkeringsproblemerne på tilfredsstillende vis. Samtidig er der på sigt store synergieffekter i at få stadion placeret i et sports- og eventcampus.