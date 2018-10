Debat: De grønne maskinmestre er ikke en illusion

Fordommene står i kø og falder over hinanden, når vi hører ordet maskinmester. De færreste associerer det vel med noget decideret negativt, men langt de fleste har alligevel fat i den gale ende. Man kan næsten se tankeboblen med billedet af den olieindsmurte sømand i bunden af sit skib, langt ude på havet, eller er han i virkeligheden en slags udvidet smed? I hvert fald forestiller man sig næppe en art teknisk ingeniør med minimum en mellemlang videregående uddannelse bag sig. Under ingen omstændigheder forestiller man sig fremtidens internationale tekniske leder.

Eller en grøn miljømager. En klimaforkæmper, hvabehar? Nej, nej nej …

Vi lever i en tid, hvor ”den grønne omstilling” er på alles læber. Alle taler om den, men hvem gør for alvor noget ved den? Navnet er den danske betegnelse for det engelske climate change mitigation, som dækker over et internationalt fokus på at afværge, begrænse eller udskyde følgerne af den globale opvarmning. Denne omstilling drejer sig hovedsagelig om at nedbringe den menneskeskabte udledning af drivhusgasser, bl.a. ved udfasning af fossile brændstoffer og ved at basere energiforsyningen på vedvarende energi. Men den grønne omstilling omfatter os alle sammen – vores vaner og adfærd, eksempelvis i forhold til cirkulær økonomi, genbrug, en mere skånsom produktion og en produktion, der hele tiden optimerer anvendelsen af energi.

I Klimarådets rapport fra 2017 ”Omstilling frem mod 2030. Byggeklodser til et samfund med lavere drivhusgasudledning” oplistes en serie omstillingselementer. Det interessante, set fra mit synspunkt, er her, at næsten alle disse elementer omfatter maskinmesteren som en uundværlig krumtap. Allerede i dag beskæftiges masser af maskinmestre i vindmølle- og solcellebranchen, og vi ser dem som tekniske chefer, driftsledere og vedligeholdelseschefer mv. overalt ude i industrien.



Det er dem, der holder produktionerne i gang derude, og det er dem, der gennemskuer de tekniske anlæg og processer og finder ud af, hvor energispildet opstår, og hvordan man reducerer det. Og heldigvis er det jo ofte sådan, at miljø og økonomi går hånd i hånd. Hvis man forbedrer driftsøkonomien, er det normalt altid godt for miljøet i sidste ende, fordi man optimerer og sparer på ressourcer, materialer og energi. Så kan det godt være, at det i første omgang handler om at spare penge, men resultatet er ikke desto mindre det samme: en mere skånsom produktion ved brug af færre ressourcer.

Så lad der ikke herske nogen tvivl om det, mange allerede ved: Danmark har brug for maskinmesteren. Men ikke kun til søs, offshore og på kraft-varmeværkerne. Langt de fleste maskinmestre anno 2018 har ikke noget sønæringsbevis. De er både mænd og kvinder, går i nydeligt tøj og har rene fingre hver dag – og mange af dem har job, hvor de er med til at gøre en stor forskel i bestræbelserne på at reducere CO 2 -udledning og energispild og på at optimere og videreudvikle alternative energikilder.



”De grønne maskinmestre” er ikke en illusion. De er en realitet, allerede nu og i fremtiden.